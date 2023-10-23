Спортсмены из Кыргызстана 23 октября завоевали две медали на Параазиатских играх в Китае.



Дзюдоистка Хайитхон Хусан кызы завоевала золото. Она выступала в весовой категории до 48 кг.

Кыргызстанка стартовала со стадии 1/2 финала, где победила представительницу Индонезии Новиа Ларассати. В финальной схватке она одолела японку Хангаи Шизуку.



Бегун Жалалидин Абдувалиев завоевал серебро по легкой атлетике. Он преодолел дистанцию в 5 км. Его результат — 17 минут 18 секунд.

Параазиатские игры проходят с 20 до 30 октября в Ханчжоу. Всего на Играх выступают 44 страны.

В Играх принимают участие 29 кыргызстанцев в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, теннис, плавание, шахматы и дзюдо.