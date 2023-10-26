На Параазиатских играх в китайском городе Ханчжоу 25 октября кыргызские бегуны Гулназ Жузбаева и Жалалдин Абдувалиев завоевали бронзовую и серебряную медали соответственно.

Для Абдувалиева это уже вторая серебреная медаль, которую он завоевал на этих Параазиатских играх. Он бежал вместе со спортсменом Артемом Шапиловым и финишировал вторым.

23 октября на этих же играх Абдувалиев завоевал первую серебряную медаль, пробежав пятикилометровую дистанцию по легкой атлетике за 17 минут 18 секунд.

Спортсменка Гулназ Жузбаева завоевала бронзовую медаль. Она пробежала дистанцию в 1500 метров за 6 минут 31 секунду вместе с Даниэлом Жээнбековым.

Параазиатские игры проходят в Ханчжоу (Китай) с 20 по 30 октября. Всего на Играх выступают 44 страны.

В Играх принимают участие 29 кыргызстанцев в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, теннис, плавание, шахматы и дзюдо.

Команду сопровождают тренеры, гиды, оказывающие помощь специализированным спортсменам, и медработники.