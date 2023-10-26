В Госкомитете нацбезопасности сообщили о возврате в собственность государства ОАО «Курментыцемент».

Как рассказали в спецслужбе, ГКНБ удалось вернуть 93,17% акций завода Государственному агентстве по управлению госимуществом. Большую часть акций компании вернули в рамках уголовного делу по легализации (отмыванию) преступных доходов ОПГ Камчы Кольбаева, который был убит 4 октября во время спецоперации по его задержанию.

«Следствием установлено, что К.Асанбек, через подставных лиц и частные компании, осуществлял контроль за деятельностью крупнейшего производственного предприятия Иссык-Кульской области – Курментинского цементного завода, ранее выпускавшего цемент высших марок. В целях дальнейшего вывода ОАО “Курментыцемент” в частную собственность по заниженной рыночной стоимости, аффилированными с К.Асанбеком лицами были искусственно созданы условия для банкротства производственного предприятия», — сообщили в ГКНБ.

В спецслужбе отметили, что акции компании передали в Госагенству для реанимирования производства на предприятии. Оставшиеся 6,83% акций принадлежат частным лицам из числа работников цементного завода.

«Ликвидация» Кольбаева

Криминальный авторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. По данным ГКНБ, спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо-Чынгыз, которое произошло в СИЗО в июле прошлого года. Также Госкомитет расследует уголовные дела по фактам незаконного завладения имуществом предпринимателей в особо крупном размере.

Затем ГКНБ рассказал о размерах «криминальной империи». По данным спецслужбы, предварительная суммарная стоимость всех активов Кольбаева, добытых им незаконным путем, составляет порядка $1 млрд. На них наложили арест. В ГКНБ заявили о намерении обратить их в доход государства.

Кроме того, Госкомитет намерен продолжить поиски «незаконных активов Кольбаева и его окружения как внутри страны, так и так и за ее пределами, в частности в России, Казахстане, Грузии, Турции, ОАЭ (Дубай) и Японии, где он имел бизнес интересы».

В рамках уголовного дела по легализации (отмыванию) преступных доходов ОПГ Камчы Кольбаева задержали более 40 активных членов и лидеров группировки.