Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что поддерживает инициативу депутатов Жогорку Кенеша по изменению государственного флага. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, опубликовав фото нынешнего флага и подсолнуха, а рядом предложенный президентом проект нового флага и фото солнца

«Уже два дня обсуждается вопрос о том вносить изменения или нет. По моему мнению, [флаг] нужно менять! Смотря на флаг мы равняемся, уважаем, государство узнают через флаг. Значит он должен сиять, как лучи солнца, а не быть подсолнухом. Я поддерживаю изменение флага. Сияющий как луч солнца. Давайте будем едиными, как кулак перед нашим флагом!» — отметил Ташиев.

Ташиев написал пост после того, как инициативу по изменению государственного флага поддержал президент Садыр Жапаров. Глава государства и председатель ГКНБ 26 октября поучаствовали в праздновании Дня города Джалал-Абад.



По мнению Жапарова, «с момента обретения независимости Кыргызстан сильно зависим от внешнего мира» и поэтому «пришло время пересмотреть облик флага». Он отметил, что практика по внесению изменений в элементы государственного флага есть во многих странах мира.

«Если этот вариант, даст Бог, пройдет, то отныне мы не будем зависимыми. Впредь будет так, будто солнце светит нам и улыбается. Я далек, от каких-либо поверий и суеверий. Но, все же, мы должны надеется, что отныне будем развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на нашем флаге, входящим через түндүк», — сказал глава государства в интервью «Кабару».



28 сентября на общественное обсуждение вынесли законопроект, которым предлагается внести изменения в государственный флаг. Инициаторы — депутаты Нурланбек Шакиев и Улан Примов — предлагают изменить форму лучей на флаге Кыргызстана.



По их мнению, сейчас «возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с түндүком». Они говорят, что есть разные интерпретации: изображение похоже на цветок подсолнуха, либо оборку юрты.



Однако некоторые депутаты выступили против изменения флага. На заседании парламента 25 октября нардеп Мирлан Самыйкожо заявил, что изменения не нужны. Он предложил заняться другими вопросами и оставить флаг без изменений.



Между тем в соцсетях некоторые кыргызстанцы запустили флешмоб #неменяйтефлаг, призывая депутатов оставить в покое государственную символику.