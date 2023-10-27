Президент Садыр Жапаров вручил 50 новых автобусов городу Джалал-Абад на День города. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам Жапарова, парк пассажирского транспорта Джалал-Абада не обновлялся с 2012 года и почти все автобусы уже устарели и пришли в негодность.



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Также президент передал новые автомобили Джалал-Абадскому областному УВД и суду «для более оперативной и эффективной работы сотрудников».



Жапаров отметил, что власти стремятся «довести крупные города семи областей до уровня соответствия статусу городов». Он напомнил, что на развитие Джалал-Абада выделено 2 млрд сомов.

«Мы надеемся, что люди, которые приезжают в центры городов, будут любоваться красотой и местной культурой. […] Вам известно, что на это выделено 2 млрд сомов. С выделением такой большой суммы средств в вашем городе происходит множество изменений и ведутся строительства. Мы все являемся свидетелями того, как ремонтируются внутренние дороги города Джалал-Абад и создаются комфортные условия для нашего населения», — отметил президент.



Город Джалал-Абад в этом году отмечает свое 146-летие. Празднование Дня города в этом году началось с поднятия на горе Аюб-Тоо государственного флага страны на флагштоке высотой в 50 метров с участием президента.