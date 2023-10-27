Президент Садыр Жапаров вручил ключи от квартир спортсменам Нурдину Рустамбек уулу и Амантуру Исмаилову. Об этом сообщили в информагентстве «Кабар».

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Нурадин Рустамбек уулу — боксер и двукратный чемпион Азии среди молодежи, а Амантур Исмаилов является борцом греко-римского стиля и бронзовым призером Чемпионата мира.

В своем выступлении по случаю празднования Дня города Джалал-Абад на стадионе «Курманбек» Жапаров отметил, что поддержку спортсменам оказывают, чтобы поощрить их за неустанный труд, победы на соревнованиях, продвигая вовлеченность молодежи в спорт.