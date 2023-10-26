Первомайский райсуд Бишкека 19 октября изменил меру пресечения Улану Жапарову, который является двоюродным племянником президента Садыра Жапарова. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.



Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя МВД и отпустил арестованного под домашний арест на время следствия, то есть до 26 ноября.

О задержании Улана Жапарова стало известно 6 июля 2023 года. Сообщалось, что его задержали по делу о коррупции на таможне.

Комментируя задержание племянника главы государства, пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что арест родственника президента – это показатель беспристрастности правосудия в Кыргызстане.

Сам президент Садыр Жапаров высказался по этому поводу в интервью госинформагенству «Кабар». Он отметил, что «сейчас другое время» и ко всем будет «одинаковое отношение».

«Если я не буду задерживать, потому что он мой племянник, тогда и другие племянники начнут вмешиваться. У кыргызов есть хорошее выражение: “Наказание одного — урок для тысячи”», — сказал Жапаров в интервью «Кабару» 24 июля.