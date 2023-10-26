Депутата и лидера оппозиционной «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова перевели в Национальный Центр кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова. Об этом со ссылкой на фракцию сообщил «Азаттык».

По словам сопартийки Мадумарова депутатки Гули Кожокуловой, начальник СИЗО ГКНБ, где содержался политик, сам обратился с письменным заявлением в Минздрав. Она сообщила, что посетила депутата в больнице.

«Естественно, под конвоем, никого не подпускают», — добавила она.

Ранее адвокаты Мадумарова заявляли, что состояние здоровья депутата ухудшилось. Адвокатесса Юлия Богданова 10 октября говорила, что Мадумарову срочно требуется операция по шунтированию, так как у него проблемы с сердцем.



Адахана Мадумарова задержали 2 сентября. Ему предъявлено обвинение по статье «Государственная измена». Он содержался в СИЗО ГКНБ.



Дело политика связано с протоколом об участке Төрт-Көчө на кыргызско-таджикской границе, который Мадумаров подписал в 2009 году в бытность секретарем Совбеза. В тот год Мадумаров подписал протокол об аренде у Таджикистана участка площадью 5 гектаров для ремонта дороги Ош — Баткен — Исфана и строительства моста.

Сам Мадумаров говорил, что этот документ не имеет юридической силы, а президент Садыр Жапаров заявлял, что протокол остается в силе, на основании чего таджикская сторона оспаривает участок Төрт-Көчө.

