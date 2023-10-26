Жители Бишкека жалуются на высокие тарифы сервиса «Яндекс Такси Корп». Об этом на заседании Жогорку Кенеша 26 октября сообщил депутат Таалайбек Сарыбашов.



«В соцсетях усиливается недовольство. Пишут, что в час пик от центра города до микрорайонов такси стоит 500-700 сомов. Я не предлагаю уменьшать деньги таксистов. Дело в том, что “Яндекс” берет 20%, то есть если таксист заработал 500 сомов, то компания получает 100. Нужно рассмотреть как работает “Яндекс”, платят ли налоги и может быть в час пик компания не должна брать проценты у водителей», — сказал он.



Депутат попросил представителя президента и Кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбека Абытова дать информацию о «Яндекс Такси» и рассмотреть возможность поддержки муниципальной службы ECO TAXI, запущенной мэрией столицы.

Ранее стало известно, что Антимонопольная служба изучит методику формирования тарифов на услуги «Яндекс Такси».



«В рамках рассмотрения обращений граждан на работу ОсОО “Яндекс Такси Корп” Службой изучается информация по формированию тарифов на услуги такси. В рамках проводимой работы особое внимание будет уделено таким вопросам как ценовая политика, применяемая в часы наибольшей загрузки (час пик), качественное и своевременное рассмотрение обращений (жалоб, заявлений) граждан (потребителей) на предоставляемые услуги, полноценная работа службы поддержки для приема заявок и прочее», — сообщили в Службе 25 октября.



В августе Антимонопольная служба вынесла предупреждение «Яндекс Такси» за необеспечение безопасности и качества услуг. Служба выявила несколько несоответствий требованиям законодательства, в том числе непонятность процедуры установления тарифов в период повышения спроса.

Эти нарушения компания должна была устранить до 7 сентября. Однако, как сообщили в Антимонопольной службе 22 сентября, «Яндекс Такси» были исполнены все требования за исключением пересмотра ценовой политики. Как отметили в Службе, этот вопрос «требует детальной проработки в связи с тем, что компания сама не оказывает услуги по перевозке пассажиров и не устанавливает цены, а лишь предоставляет услуги доступа к информационному сервису Яндекс GO».

В самом «Яндекс Такси» в августе заявили, что их сервис работает в рамках законодательства республики, и в бюджет страны поступают все соответствующие налоговые платежи. В компании пояснили, что на итоговую цену поездки на такси влияют не только тарифы, но и количество свободных машин на линии, расстояние и длительность поездки.



Компания «Яндекс Такси Корп» оказывает таксомоторные услуги в электронном формате и ранее не раз подвергалась критике за то, что она не платит налоги в стране, выводя свою прибыль. Однако с июля прошлого года компания зарегистрировалась в качестве налогоплательщика и выплачивает так называемый «налог на Google».