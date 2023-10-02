В Бишкеке с 1 октября начала работать служба муниципального ECO TAXI. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

В мэрии рассказали, что на первом этапе пока запустили 10 электромобилей ECO TAXI и они будут курсировать два раза в день по определенному маршруту.

Схема маршрута: от пересечения улиц Киевской и Абдрахманова до 12-го микрорайона в час пик с 07:00 до 10:00 (дневной) и с 17:00 до 20:00 (вечерний) по выделенной желтой полосе.

Стоимость посадки — 50 сомов с человека.

Связаться с диспетчерской службой ECO TAXI можно по телефону 0706222276 (WhatsApp, Telegram), Call-центр такси работает круглосуточно.

Проект «Муниципальное ECO TAXI» — это часть инициативы по развитию экологически чистого транспорта в Бишкеке. В мэрии считают, что он позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и уменьшить шумовое загрязнение.