В Узгенском районе Ошской области временно запретили проводить митинги на два месяца. Об этом 29 сентября сообщило издание «Турмуш» со ссылкой на областной суд.

Основанием для такого решения послужило обращение УВД Узгенского района с просьбой признать законным решение о запрете проведения митингов.

«Милиция обратилась в суд с просьбой признать решение о введении ограничений с 8 сентября по 8 ноября проведение митингов и мирных акций (кроме официальных культурных мероприятий) у зданий Узгенской госадминистрации, мэрии Узгена, городского дома культуры, зданий айыльных округов района, на спортивных стадионах района и других общественных местах. Районный суд 12 сентября удовлетворил заявление», — отметили в милиции.

26 сентября сторонники депутата Адахана Мадумарова, обвиняемого по статье «Государственная измена», собрались в парке «Чынар» в селе Куршаб Узгенского района, чтобы сделать обращение к властям и потребовать освобождения политика.

Однако милиция разогнала собравшихся под предлогом того, что в общественных местах запрещено проводить акции протеста и митинги. При этом ранее об этом не сообщалось.

Аналогичный запрет на проведение митингов действует и в Бишкеке, который раз за разом продлевается судом.

Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Другие митинги и акции должны проходить в сквере имени Максима Горького по улице Исанова.

О запрете проведения митингов высказывалась экс-омбудсмен Атыр Абдрахматова, которая в марте 2022 года назвала решение суда необоснованным. Она отмечала, что это решение противоречит Конституции и принятым страной международным обязательствам. По ее мнению, такие решения дискредитируют страну перед мировым сообществом.