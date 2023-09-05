Политсовет партии «Бүтүн Кыргызстан» опубликовал заявление относительно задержания своего лидера депутата Адахана Мадумарова.

В партии уверены в политизированности уголовного дела в отношении Мадумарова и считают, что цель задержания — «полное уничтожение» партии «Бүтүн Кыргызстан» и ее лидера.



Мадумарова задержали 2 сентября по делу о госизмене. Известно, что дело связано с протоколом об участке Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе, который Мадумаров подписал в 2009 году в бытность секретарем Совета безопасности.



В политсовете «Бүтүн Кыргызстан» заявляют, что Мадумаров при подписании протокола «не имел никакого права или возможности на самостоятельное принятие решения, а лишь выполнял указания тогдашнего президента Курманбека Бакиева».



Также в партии отмечают, что «протокол не был даже рассмотрен парламентом Кыргызстана, а значит, не имеет никакой силы и не должен мешать Кыргызстану в переговорах с таджикской стороной».

«С момента подписания рабочего протокола двумя странами прошло более 14 лет. Периодически оппоненты Мадумарова в момент очередного приграничного конфликта с Таджикистаном поднимали вопрос о его ответственности. Например, в 2019 году вице-премьер-министр Жениш Разаков, курирующий вопросы границ, заявлял, что ГКНБ проводит досудебное разбирательство. По словам Мадумарова, после тщательного изучения оно было закрыто», — говорится в обращении партии.



Кроме того, по информации политсовета партии, «аренда участка вовсе не означает его переход таджикской стороне» и протокол «позволил решить стратегически важный для Кыргызстана вопрос строительства дороги Баткен-Исфана».



«У нас нет никаких сомнений, что протокол 2009 года является лишь предлогом для полного уничтожения нашей партии и нашего лидера. […] Мы считаем преступными действия власти в отношении нашего лидера и членов партии, и будем последовательно и настойчиво бороться за справедливость, используя законные средства», — заявили в партии.

В «Бүтүн Кыргызстан» добавили, что «как и прежде, несмотря на угрозы и давление, продолжат отстаивать свои политические убеждения, высказывать свои мысли и критику в отношении власти».



Лидера оппозиционной парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова задержали в первой половине дня 2 сентября. По данным СМИ, политика задержал вооруженный спецназ МВД, когда депутат вышел из дома с 13-летним сыном для прогулки.

В 100 метрах от дома Мадумарова ожидали силовики, политика вместе с сыном посадили в бус.



Позже в МВД сообщили, что Мадумарову предъявлено обвинение по статье «Государственная измена». Затем Первомайский райсуд Бишкека заключил депутата под стражу до 24 октября.



На фоне задержания Мадумарова глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в Фейсбук опубликовал следующий пост: «К тем, кто совершает государственную измену, к тем, кто совершает действия, направленные на очернение государства, мы не будем иметь жалости. Ответ силовиков будет жестким по отношению к таким гражданам».



В 2009 году в бытность секретарем Совета безопасности Мадумаров подписал протокол об аренде у Таджикистана участка площадью 5 гектаров для ремонта дороги Ош — Баткен — Исфана и строительства моста. Сам Мадумаров говорил, что этот документ не имеет юридической силы, а президент Садыр Жапаров заявлял, что протокол остается в силе, на основании чего таджикская сторона оспаривает участок Төрт-Көчө



В июне 2023 года Жогорку Кенеш дал согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности по представлению генпрокурора. Тогда Мадумарова обвиняли в подписании протокола по кыргызско-таджикской границе в 2009 году (обвинялся по статье «Превышение власти») и по Кемпир-Абадскому делу (статьи «Подготовка к насильственному захвату власти» и «Приготовление к организации массовых беспорядков»).

При этом Мадумаров сохранил свой депутатский мандат и продолжил работать.

Политик ранее неоднократно выступал с критикой действующей власти за несоблюдение Конституции и нарушения прав граждан.

