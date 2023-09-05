Ряд авторитетных международных правозащитных организаций выступили с заявлением в защиту «Клоопа» по иску прокуратуры Бишкека с требованием закрыть издание. Заявление содержит призыв к властям Кыргызстана отозвать иск о ликвидации и прекратить преследование независимого СМИ.



Документ подписали: Международное партнерство за права человека (IPHR), Freedom Now, Хельсинский фонд по правам человека, Международная федерация за права человека, Норвежский Хельсинкский комитет и Всемирная организация против пыток.



Они отмечают, что цель иска — это «отомстить “Клоопу” за независимые репортажи о проблемах, которые неудобны представителям государственных органов, как, например, нарушение прав человека и коррупция».



«Обвинения, выдвинутые против «Клоопа» для обоснования запроса о его закрытии, абсурдны, отчасти смехотворны. Очевидно, что они проистекают из неприязни должностных лиц к публичному обсуждению, критике и требованиям отчитываться. Однако это не умаляет угрозы, которую иск представляет для платформы», — подчеркивается в заявлении.



Также организации обратили внимание на то, что прокуратура Бишкека не предоставляет никакой информации о текущем состоянии досудебного производства, которое якобы было начато против «Клоопа» в ноябре 2021 года по статье «Публичные призывы к захвату власти».



«Однако ссылка на досудебное производство усиливает опасения, что “Клооп” и его представители могут подвергнуться дальнейшему, еще более серьезному давлению. В последнее время данная статья Уголовного кодекса неоднократно использовалась для возбуждения уголовных дел против блогеров, пишущих на чувствительные для правительства темы», — отмечается в заявлении.



Кроме того, обратившиеся отметили, что попытка закрытия «Клоопа» «противоречит международным обязательствам Кыргызстана в области свободы слова и свободы СМИ», и власти республики «должны не допускать наказания информационных порталов, издательств и журналистов только за критику правительства или действующей социально-политической системы».



Они также обратились к Европейскому Союзу и другим международным партнерам Кыргызстана с призывом поддержать их обращение и «подчеркнуть, что игнорирование международных обязательств в области свободы слова и других фундаментальных прав будет иметь последствия для дальнейшего сотрудничества с Кыргызстаном».

«ЕС и другие международные партнеры Кыргызстана должны использовать любую возможность, чтобы четко донести это послание до правительства страны. Должны быть приняты эффективные меры по продвижению выполнения рекомендаций, указанных в резолюции Европарламента по Кыргызстану от 13 июля 2023 года, которая, среди прочего, призывает к переоценке статуса Кыргызстана как бенефициара торговой схемы ЕС GSP+, в связи с текущим подавлением свободы слова и СМИ», — отмечается в заявлении.

Международные правозащитные организации подчеркнули, что «расследовательская и критическая журналистика, подобная деятельности “Клоопа”, необходимы для обеспечения прозрачности политических процессов; они призывают власти к ответственности».

«Инициатива по ликвидации портала так же нарушает обязательства Кыргызстана по защите свободы объединений. Специальный докладчик ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и объединений отметил, что принудительный роспуск объединения должен использоваться только в качестве крайней меры, когда существует явная угроза, ведущая к вопиющему нарушению законодательства страны, и когда менее жесткие меры оказались неэффективными. Очевидно, что в случае с “Клоопом” таких оснований нет», — заключили международные организации.



Ранее отозвать иск о ликвидации «Клоопа» призвали международные организации «Комитет защиты журналистов» (CPJ), Front Line Defenders и Human Rights Watch (HRW), а также медиасообщество Кыргызстана.

Иск против «Клоопа»

28 августа стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.



По словам сооснователя «Клоопа» Бектура Искендера, иск о закрытии может быть связан с расследованием «Клоопа», в котором говорилось, что родственники президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева участвуют в строительстве в стране футбольной академии футбольного клуба «Барселона».