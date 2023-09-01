Правозащитная организация Front Line Defenders потребовала от властей Кыргызстана отозвать иск прокуратуры Бишкека с требованием закрыть «Клооп».

В своем обращении правозащитники заявили, что они по-прежнему обеспокоены масштабами угроз в адрес правозащитников и журналистов в Кыргызстане.

«В контексте репрессивных законодательных инициатив, касающихся работы СМИ и НПО, нападения на “Клооп” вписываются в недавнюю модель системного ограничения права и свободы правозащитников», — отметили в Front Line Defenders.

Кроме отзыва иска прокуратуры, правозащитники также потребовали от кыргызских властей прекратить преследования и слежку за «Клоопом» и гарантировать, что все правозащитники в Кыргызстане могут работать, не опасаясь репрессий и без каких-либо ограничений, в соответствии с международными обязательствами и обязательствами Кыргызстана в области прав человека.

В Front Line Defenders отметили, что хоть сам иск и связан с якобы нарушением устава организации, сам документ фокусируется на том, что журналистская деятельность «Клоопа» представляет собой критику властей Кыргызстана и государственной политики.

Ранее в защиту «Клоопа» уже сделали аналогичные заявления политическая партия «Реформа» и международный Комитет по защите журналистов (CPJ), международная организация «Репортеры без границ», а также правозащитная организация Human Rights Watch.

Все они призвали остановить нападки на СМИ и отозвать иск прокуратуры с требованием закрыть «Клооп».

Иск против «Клоопа»

О том, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы стало известно 28 августа. В качестве причины иска названо – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.