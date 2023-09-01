В одной из школ Бишкека задержали директора по подозрению в организации схемы по незаконному сбору денег при приеме учеников. Об этом 1 сентября сообщили в ГКНБ.

По версии следствия, администрация школы требовала у поступающих внести от 30 до 100 тысяч сомов в качестве спонсорской поддержки.

По этому факту 30 августа на основании документов, подтверждающих внесение на спецсчет 40 тысяч сомов, ГКНБ задержал директора школы. Директора водорили в СИЗО ГКНБ.

Согласно указу президента от 26 мая 2023 года, в государственных образовательных организациях запрещается любой вид сбора денег.

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Автор: Айчүрөк Кенжекулова