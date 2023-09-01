Президент Садыр Жапаров в интервью «Кабару» заявил, что может предвидеть будущее. По его словам, он способен предвидеть как будет развиваться Кыргызстан.



«Не хвастая скажу, но я могу предвидеть на 20-30 лет вперед, что будет со страной, и как она будет развиваться. Обычно мои прогнозы сбываются. Наверное, это мне дано свыше. Очевидно, такое дано каждому человеку. Просто, глядя на происходящее, можно сделать выводы о будущем», — сказал президент.

О своим способностях Жапаров рассказал, говоря о президентском лицее «Акылман» для одаренных детей, который открыли 25 августа. В это учебное заведение будут принимать с 7-го класса. Ученики смогут сами выбирать отдельные предметы и уровни их преподавания с учетом своих интересов и особенностей.

«После получения ими высшего образования будем привлекать каждого из них на государственную службу. Иначе с момента обретения независимости в Кыргызстане подготовка кадров просто напрочь была забыта. У нас при выборе кадров цвел непотизм. Если вспомнить подготовку кадров во времена Союза, то тогда их готовили с самых первых ступеней. Также и мы намерены готовить профессиональные кадры с фундамента. Только так мы сможем готовить профессионалов, которые смогут предвидеть и определять будущее Кыргызстана на 100 лет вперёд. Это очень важно для будущего нашего государства», — отметил президент.

Жапаров добавил, что дальше технологии получат еще большее развитие и поэтому сейчас нужно готовить кадры, ориентируясь на XXII век.

«Мы только вчера отметили 32-ой год независимости. В будущем, даст Бог, отметим еще и 100-летие. Тогда сегодняшние кадры будут востребованы как вода. Они будут способны надолго вперед определять, с какими государствами у нас одно будущее. Они достойно продолжат, начатое нами. Мы обязательно добьёмся поставленных задач. Для этого каждый из нас должен непрерывно трудиться днём и ночью», — заключил он.



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