В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области начинается строительство трех малых ГЭС на реке Чон-Жаргылчак. Об этом 1 сентября сообщили в Фонде зеленой энергетики.

По информации фонда, на реке построят малые ГЭС «Чон Жаргылчак» мощностью 6 МВт, «Кичи Жаргылчак» мощностью 6 МВт и «Ак Терек» мощностью 4 МВт.

Капсулу под строительство «Чон Жаргылчак» уже заложили.

Партнерами и инвесторами проектов по строительству трех малых ГЭС выступают компании «40 Кэпитал Траст», «ДАТТ Энерджи» и «ИНТЕК».

Планируется, что малые ГЭС запустят в 2025 году, а их строительство начнется в этом году. Для строительства объектов привлекут местных жителей.

Активно обсуждать проекты по строительству малых ГЭС в Кыргызстане 2021 года. В июле 2022 года Министерство экономики и коммерции подписало соглашение с Венгерско-Кыргызским Фондом развития и венгерской компанией «A-Hid» по вопросу проектирования малых ГЭС в республике.

По соглашению планируется, провести исследование для отбора перспективных створов под строительство малых ГЭС с разработкой предварительного технико-экономического обоснования и разработать обоснование самих малых ГЭС.

Кабмин рассчитывает, что строительство малых ГЭС поможет разрешить на ближайшие три года проблему нехватки электроэнергии в стране.