Сотрудники ГКНБ вечером 9 августа задержали директора физико-математической школы №61 Юрия Низовского. Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГКНБ, в отношении Низовского возбудили уголовное дело по факту коррупции. По версии следствия, директор брал деньги за помощь в зачислении детей в первый класс школы и детсад.

«Выявлена устойчивая коррупционная схема, организованная [Юрием Низовским], позволявшая ему незаконно получать денежное вознаграждение от родителей», — сообщили в ГКНБ.

Кроме того, в ГКНБ сообщили, что для сокрытия своих активов Низовский оформил потенциально незаконное имущество на своих родных и доверенных людей.

«Следствием выявлено, что за ним и его близкими родственниками числятся более 35 единиц движимого и недвижимого имущества — земельные участки, коттеджи, магазины, автомобили, дома и квартиры, оценочная стоимость которых составляет порядка 150 млн сомов», — говорится в сообщении.

В личном кабинете и квартире директора 61 школы провели обыск, где нашли «денежные средства в иностранной валюте в особо крупном размере» и документы на имущество.

В итоге Низовского водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

По данным издания Kaktus.Media, родители учеников школы №61 собрались у здания Госкомитета нацбезопасности и требуют освободить Низовского. Низовский занимает должность директора школы №61 с 1991 года.

Ранее президент Садыр Жапаров подписал указ о реформе в сфере образования. Согласно документу, должности директоров школ должны были покинуть, все, кто проработал на этих постах более 5 лет.

Согласно этому указу, 966 директоров школ снимут с должностей, поскольку они отработали свой пятилетний срок. Новые кандидаты будут утверждаться на должности директоров школ после прохождения конкурсных отборов всего на пять лет.