«Алтын Казына» на своей странице в Instagram распространил заявление относительно группового изнасилования несовершеннолетней, в котором подозревают официантов ресторана.

В нем отмечается, что это произошло ночью в ночь с 6 на 7 августа.

«Инцидент произошел ночью, в нерабочее время сотрудников. Сотрудники без разрешения проникли на охраняемый объект, который находится в аренде у частных лиц. Виновники задержаны и получат наказание по Уголовному кодексу. Мы принимаем эту ситуацию и всесторонне помогаем следствию. Заявляем о том, что мы так же, как и вы, на стороне справедливости», — говорится в заявлении.

Ранее владелица Maryotel, экс-депутатка парламента Махабат Мавлянова сообщила, что отель находится в аренде у некой спортивной организации для приема различных спортивных команд. По ее словам, эта организация самостоятельно всем управляет и не подконтрольна компании Мавляновой.

В свою очередь руководительница «Лиги защиты прав ребенка» Назгуль Турдубекова заявила о давлении на семью девушки со стороны подозреваемых.

«После шума в СМИ и соцсетях следователя поменяли, пока он работает в рамках закона. Дело находится в Аламединском РОВД», — написала она своей странице в Facebook.

8 августа в соцсетях распространилась информация, что двое парней изнасиловали 17-летнюю девушку, которая работает официанткой в ресторане «Алтын Казына». Тогда мать пострадавшей рассказала, что насилие в отношении ее дочери произошло в ночь с 6 на 7 августа. По ее словам, это случилось на территории отеля Maryotel, который расположен близ «Алтын Казына», и что подозреваемые — коллеги девушки.

По этому заявлению милиция возбудила уголовное дело по статье «Изнасилование».

9 августа по подозрению в групповом изнасиловании несовершеннолетней задержали 20-летнего официанта ресторана «Алтын Казына».

«Будут исследованы все обстоятельства происшествия и приняты исчерпывающие меры виновным лицам в соответствии с законом», – отметили в ГУВД Чуйской области.

Насилие в отношении детей

По данным МВД, в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев – насилие сексуального характера.

Среди 55 случаев сексуального насилия зарегистрировано: 19 фактов изнасилования, 5 попыток сексуального насилия, 23 попытки насилия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, а также 8 фактов развратных действий.

При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. Зачастую дела не доходят до суда, так как в большинстве случаев насилие в отношении детей совершается родственниками. Даже если семьи пострадавших решаются написать заявление, потом они могут его забрать, договорившись с родственниками.

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