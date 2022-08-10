Каракольский городской суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину, жестоко избившего свою жену с инвалидностью. Об этом журналистке «Клоопа» сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, мужчину признали виновным по статье «Истязание». Однако сторона обвиняемого намерена обжаловать решение первой инстанции в Иссык-Кульском областном суде.

Сейчас, отметил Рузиев, пострадавшая с двумя детьми находится в кризисном центре Чолпон-Аты.

«Мы обращались в мэрию и полпредство с просьбой предоставить им жилье, однако получили отказ. Семья нуждается в жилье», – сказал он.

О жестоком избиении женщины Камиль Рузиев сообщил 15 мая. По его словам, женщину после избиения госпитализировали в тяжелом состоянии в Иссык-Кульскую областную больницу.

Сотрудники УВД Иссык-Кульской области задержали мужчину 16 мая и водворили в ИВС ОВД Каракола.

Семейное насилие и фемицид

В Кыргызстане с каждым годом фиксируется все больше случаев семейного насилия. Так в 2021 году в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS) Кыргызстан был признан самой безопасной страной для женщин в Центральной Азии, заняв 97 место.

Также в своем докладе международная правозащитная организация Amnesty International отметила, что домашнее насилие в Кыргызстане в 2021 году носило «повсеместный характер». В отчете организации говорилось, что пострадавшие неохотно обращались в милицию, потому что находились в экономической зависимости от агрессоров и боялись стигматизации в обществе.

В Кыргызстане женщины с инвалидностью — уязвимы вдвойне. В стране как минимум 197 тысяч человек имеют инвалидность.

«Девушки с инвалидностью находятся под двойной дискриминацией. Во-первых это дискриминация того, что она — женщина и то, что у нее инвалидность. Они более беспомощны в таких случаях изнасилования», — отмечает глава Общественного объединения союза людей с инвалидностью «Равенство» Гульмира Казакунова.

В МВД сообщили, что за 2021 год зарегистрировали больше 10 тысяч случаев домашнего насилия.

Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие.

Систематическое семейное насилие приводит к убийству женщин их мужьями, сожителями или бывшими партнерами. Такие убийства называются фемицидом.

Если вы столкнулись с насилием со стороны своего партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.

Адреса кризисных центров:

Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;

Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;

ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;

Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;

Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608;

Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;

Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;

Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;

Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14 , 0 392 251 091, 0 553 835 717;

Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;

Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390.

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