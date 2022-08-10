Уголовное дело по июньским событиям 2010 года передали в суд. Об этом «Клоопу» сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По словам юриста, дело будет рассматривать Первомайский райсуд. Предварительные слушания назначили на 15 августа.

Слесарев отметил, что обвинение в злоупотреблении должностным положением предъявили пятерым членам Временного правительства: Алмазбеку Атамбаеву, Исмаилу Исакову, Бактыбеку Алымбекову, Кенешбеку Дуйшебаеву и Бектуру Асанову.

«В этом деле нет никаких доказательств, улик или обстоятельств, которые бы давали возможность предъявлять такие обвинения. То, что обвинения пытается предъявить по прошествии такого срока говорит о том, что это делается в определенное время, выборочно и без всяких оснований», – сказал адвокат.

Адвокат Замир Жоошев сообщил, что перед тем, как вручить обвинительный акт, прокуроры предлагали написать ходатайство о прекращении дела по причине истечения срока давности.

«Однако Атамбаев отказался в том числе по следующим причинам: срок давности истек в 2020 году, но, несмотря на это, дело возбудили. Потом Атамбаева просят самому написать ходатайство о прекращении. Истечение срока давности является нереабилитирующим фактором, то есть человек и не оправдан, и не виновен», – сказал Жоошев.

Июньские события

С 10 по 14 июня 2010 года в Оше и Джалал-Абаде произошли столкновения между этническими узбеками и кыргызами. В эти дни на улицах Оша и Джалал-Абада ввели комендантский час и объявили о режиме чрезвычайного положения. Сотни зданий были сожжены, а у военных и милиции захватили оружие и спецтехнику.

16 апреля 2021 года в ГКНБ сообщили, что возобновили следствие по июньским событиям 2010 года. Это сделали после поручения президента Садыра Жапарова. В Госкомитете тогда поясняли, что проверят также должностных лиц Временного правительства по факту содействия незаконному выезду за пределы страны Кадыржана Батырова — предпринимателя из Джалал-Абада и бывшего лидера местной узбекской общины.

По данным ГКНБ, выезд Батырова стал одной из причин, приведших к межэтническому конфликту. Как именно выезд предпринимателя поспособствовал столкновению, не уточняли.

В июне 2022 года Генпрокуратура выдвинула обвинение Алмазбеку Атамбаеву по делу об июньских событиях 2010 года. По словам адвоката Сергея Слесарева, бывшего президента подозревают в злоупотреблении должностным положением.

Слесарев опубликовал постановление Генпрокуратуры, в котором говорилось, что из-за бездействия Атамбаева и Временного правительства сепаратист Кадыржан Батыров и его сторонники спровоцировали столкновения между узбеками и кыргызами в Ошской и Джалал-Абадской областях, в результате чего погибли 434 человек, ещё 1 000 получили ранения, 3 819 объектов было разрушено. Сумма материального ущерба составила свыше 4,21 млрд сомов.

20 мая стало известно, что обвинения по июньским событиям предъявили также бывшему главе ГКНБ Кенешбеку Дуйшебаеву, экс-министру обороны Исмаилу Исакову и бывшему губернатору Джалал-Абадской области Бектуру Асанову. Всех троих подозревают в злоупотреблении должностным положением.