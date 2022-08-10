В Оше объявили тендер на строительство головного водозаборного сооружения и водопроводной линии до плотины города на 250 млн сомов. Об этом сообщили в мэрии Оша.

По данным муниципалитета, цель строительства бесперебойное обеспечение горожан чистой водой во время обильных осадков и паводков.

«До плотины города Ош имеются селевые русла, через которые в период дождей загрязняется река Ак-Буура. В рамках проекта предусмотрена прокладка 2,4 км водопроводной линии диаметром 1000 мм, чтобы производить забор воды минуя селевые русла», – сообщили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что на строительство предусмотрено 250 млн сомов, выделенные по проекту Азиатского банка развития. Работы будут вести в течение двух лет.

По данным мэрии, этот проект должен решить проблему с доступом к чистой воде во время обильных осадков на 70-80%.

В мае 2022 года жители Оша несколько дней оставались без питьевой воды. Тогда сообщалось, что горожане набирают воду в одном из парков, где есть небольшой источник.

Вице-мэр Оша Сонунбек Джунусбаев пообещал решить проблему с подачей питьевой водой в городе до июля 2022 года. Он отметил, что такая проблема существует в городе уже 20 лет.

Спустя два дня подачу питьевой воды восстановили. В муниципальном предприятии «Ошгорводоканал» сообщали, что подачу воды прекратили из-за обильных осадков и схода селевых потоков.

Читать еще: «Нечем мыться». Почему джалалабадцы страдают от нехватки воды

Как целый район Кыргызстана живет без чистой воды

«Она немного грязная, но только в смысле цвета». Почему жители Каракола пьют воду с песком