Афганские беженцы 10 августа вышли на митинг в сквер имени Горького в Бишкеке. Они требуют переселить их в США, Канаду, Великобританию, Австралию или Новую Зеландию.

Митингующие заявили, что живут в Кыргызстане уже более 20 лет, но до сих пор не могут легально работать, учиться, покупать недвижимость и выезжать за пределы Кыргызстана. Они отметили, что им нужны документы и переселение.

«Мы находимся тут как беженцы более 20 лет, но Верховный суд отказал нам в предоставлении имущества. Наши права нарушаются. Для нас здесь нет ни будущего, ни настоящего. Единственным решением наших многолетних проблем будет переселить нас, как можно скорее», – сказали митингующие.

Это не первый раз, когда беженцы из Афганистана выходят на митинг. С такими же требованиями они митинговали еще в августе 2021 года. Они заявляли, что планируют устраивать митинги, пока к ним не выйдет кто-то из чиновников. Собравшиеся рассказали, что до этого обращались за помощью в посольство Афганистана, но безрезультатно.

Тогда афганские беженцы выходили на митинг на фоне захвата Афганистана боевиками «Талибана»*.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

О захвате Афганистана талибами стало известно 16 августа 2021 года. Тогда боевики захватили большую часть провинций, вошли в столицу Кабул и взяли президентский дворец. Сам президент Афганистана Ашраф Гани пок инул страну.

Талибы начали захват Афганистана на фоне вывода войск США и их союзников из страны. Войска США находились там на протяжении 20 лет.