Автор: Вера Андрианова

В Оше появился мурал, посвященный равноправию при получении образования. Его открытие пройдет 11 августа.

Мурал нарисован на торце 13 дома в микрорайоне Анар.

Цель проекта — призвать при помощи искусства к расширению прав женщин и привлечь внимание общества к равноправному доступу к образованию.

Идея принадлежит молодым художникам Вере Андриановой и Арслану Нарынбекову. Проект реализуется организацией Youth of Osh при поддержке фонда Розы Люксембург в Центральной Азии.

В Кыргызстане многие девушки сталкиваются со стереотипами при выборе профессии. Им часто доказывают, что выбранная профессия «не подходит женщинам» — и нужно выбрать более подходящую.

Обычно такие слова приходится выслушивать девушкам, которые выбирают науку, технические специальности, архитектуру и даже режиссуру.

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Вакцина от стереотипов. Что мешает девушкам в Кыргызстане найти свое призвание?