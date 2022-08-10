Мэрия Бишкека подняла заработную плату грузчикам отдела вывоза твердо-бытовых отходов муниципального предприятия «Тазалык». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Так за июль зарплату грузчикам предприятия повысили на 2 тысячи сомов.

«Эти деньги будут начислены 15 августа 127 грузчикам. Также, руководство планирует поднять зарплату в августе», – сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что в предприятии отремонтировали 9 машин.

«На данный момент в столице работают 48 единиц спецтехники. Также по Бишкеку определили дополнительные площадки для вывоза мусора. Планируется приобрести еще 60 единиц контейнеров», – сообщили в мэрии.

В мэрии также сообщили, что в последние дни участились жалобы на несвоевременный вывоз отходов от жителей столицы со всех районов. В муниципалитете заверили, что сотрудники «Тазалык» и частные компании работают круглые сутки, а завалы мусора образуются из-за роста числа жителей города и нехватки техники.

Так, из-за жалоб горожан на плохую работу «Тазалыка» по вывозу мусора уволили директора предприятия и его заместителя. А муниципалитет, чтобы избавиться от завала мусора, привлек 16 машин частной фирмы.