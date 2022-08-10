Коалиция за равенство требует снять обвинения с правозащитника Камиля Рузиева и начать объективное расследование всех фактов пыток против людей, о которых он ранее заявлял. Обращение у себя на Facebook опубликовала сама организация.

Рузиева обвиняют в использовании поддельной медицинской справки. По версии следствия, правозащитник якобы подделал документы, чтобы продлить сроки обжалования решения Каракольского горсуда по одному из дел, над которым он работал.

Активисты считают, что Институт омбудсмена должен тщательно исследовать причины «незаконных преследований и абсурдных обвинений» в отношении активиста.

В организации напомнили, что Кыргызстан является полноправным членом ООН и взял на себя международные обязательства в сфере защиты прав и свобод человека.

«Мы обеспокоены тем, что, невзирая на ряд нарушений, которые допустили при возбуждении уголовного дела и при расследовании, гособвинение считает вину борца против пыток доказанной и просит назначить ему наказание сроком пять лет тюрьмы», – говорится в обращении.

В коалиции сообщили, что Каракольский горсуд должен вынести приговор по делу Камиля Рузиева 12 августа.

Дело Рузиева

Камиль Рузиев — руководитель правозащитной организации «Вентус». Он более 20 лет представляет интересы не только пострадавших от пыток, но и пострадавших от насилия — освещает совершенное преступление против человека и предоставляет юридическую помощь.

В 2015 году его пытали сотрудники милиции и требовали написать расписку о том, что он больше не будет проверять работу СИЗО Каракола и защищать права пострадавших. Дело о пытках правозащитника прекратили.

Следователь Нурбек Токушев несколько раз угрожал жизни правозащитника. Токушев был уволен после того, как угрожал Рузиеву оружием — направил табельный пистолет в его голову.

Следователя также обвиняли в выбивании признания из иностранца через пытки — представлял интересы пострадавшего именно Рузиев.

Правозащитник обратился в ГКНБ и прокуратуру с заявлением о расследовании угроз и пыток со стороны Токушева. Однако правоохранительные органы ничего не предприняли. Тогда Рузиев подал иск на сотрудников ГКНБ за их бездействие.

29 мая 2020 года на выходе из суда в Караколе — как раз после заседания, на котором рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и прокурору, Рузиева задержали.

Следователи, работавшие над его задержанием, непосредственно связаны с сотрудниками ГКНБ, на которых Рузиев подал иск.

Его водворили в ИВС на двое суток, а СМИ от ГКНБ пришел пресс-релиз, где было указано, что правозащитника подозревают в «мошенничестве» и подделке медицинских справок о его лечении.

Хотя сам правозащитник настаивал, что действительно проходил лечение — ранее на него напали, и у него ослабло здоровье. Он сказал, что все записи о его лечении в амбулаторной карте присутствуют, и справку о нахождении в больнице он не подделывал.

Судебный процесс по делу Рузиева начался 18 сентября 2020 года. К началу суда статья о «Мошенничестве» исчезла из дела. Сам Рузиев считает, что ему мстят за его правозащитную деятельность.

В начале июня 2020 года после суда, который отпустил правозащитника под домашний арест, ГКНБ распространил видео с тремя кыргызстанцами, интересы которых когда-то представлял Камиль Рузиев. На видео они обвинили его в мошенничестве.

Уже после выхода видео одна из его героинь рассказала, что не имеет претензий к правозащитнику. А 28 июля 2020 года свидетельница по его делу обратилась с жалобой к тогдашнему полпреду правительства в Иссык-Кульской области Балбаку Тулобаеву.

Она заявила, что сотрудники ГКНБ «обманом» заставили ее подписать показания против Рузиева, а также попросила прекратить уголовное преследование правозащитника.

В декабре 2020 года специальный докладчик ООН Мэри Лолор, призвала власти Кыргызстана прекратить преследование Рузиева и начать расследование фактов нарушения законов, о которых он говорил. Она заявила, что правозащитника начали преследовать после того, как он озвучил факты пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов и недостатки в их работе.

В октябре 2020 года в Каракольском горсуде смягчили меру пресечения Камилю Рузиеву, после чего он мог покидать Каракол, чтобы продолжить лечение в Бишкеке и провести экспертизу документов, в подделке которых его подозревали, потому что следствие этого не сделало. Позже экспертиза подтвердила, что правозащитник не подделывал медицинскую справку.