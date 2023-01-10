Верховный суд оправдал правозащитника Камиля Рузиева по всем обвинениям. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила его адвокатесса Чинара Джакупбекова.

В Верховном суде Рузиев обжаловал решение Иссык-Кульского областного суда от 11 октября, который признал его виновным по делу о подделке медицинской справки. В итоге высшая инстанция признала законным решение Каракольского горсуда, который ранее оправдал правозащитника.

Решение Верховного суда окончательно и обжалованию не подлежит

Ранее по этому делу Каракольский горсуд оправдывал Рузиева за отсутствием состава преступления, но областной суд отменил это решение и назначил ему штраф в размере 80 тысяч сомов.

После этого Рузиев сообщил, что намерен обжаловать это решение в Верховном суде. Он отмечал, что дело о подделке медсправки «сфабриковано спецслужбами».

Дело Камиля Рузиева

Правозащитник Камиль Рузиев известен как глава правозащитной организации «Вентус». Он более 20 лет занимается защитой прав пострадавших от незаконных действий милиции и домашнего насилия.

В конце мая 2020 года на выходе из суда в Караколе после заседания, где рассматривали иск Рузиева к сотрудникам ГКНБ и прокурору, которых он обвинял в бездействие по его заявлению на угрозы со стороны следователя Нурбека Токушева, правозащитника задержали.

Следователи, работавшие над его задержанием, непосредственно связаны с сотрудниками ГКНБ, на которых правозащитник подал иск.

Рузиева водворили в ИВС на двое суток, а СМИ от ГКНБ пришел пресс-релиз, где было указано, что Рузиева подозревают в «мошенничестве» и подделке медицинских справок о лечении.

Сам правозащитник настаивал, что действительно проходил лечение — ранее на него напали, и у него ослабло здоровье. Он сказал, что все записи о его лечении в амбулаторной карте присутствуют, и справку о нахождении в больнице он не подделывал.

Судебный процесс по делу Рузиева начался в сентябре 2020 года. К началу суда статья о «Мошенничестве» исчезла из дела.

В начале июня 2020 года после суда, на котором правозащитника отпустили под домашний арест, ГКНБ распространил видео с тремя людьми, интересы которых когда-то представлял Рузиев. На видео они обвинили его в якобы мошенничестве.

Уже после выхода видео одна из его героинь рассказала, что не имеет претензий к правозащитнику. А 28 июля 2020 года свидетельница по его делу обратилась с жалобой к тогдашнему полпреду правительства в Иссык-Кульской области Балбаку Тулобаеву.

Она заявила, что сотрудники ГКНБ «обманом» заставили ее подписать показания против Рузиева, а также попросила прекратить уголовное преследование правозащитника.