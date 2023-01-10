Милиция Сузакского района 6 января задержала двух граждан Узбекистана, осужденных за особо тяжкие преступления у себя на родине. Сбежав из колонии, они незаконно пересекли государственную границу. Об этом «Клоопу» сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По данным милиции, подозреваемых задержали в селе Кара-Дарыя Сузакского района. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы».

Подозреваемыми оказались 37-летний житель Андижанской области и 31-летний житель Ферганской области. Их водворили в ИВС.

Следствие установило, что задержанные были неоднократно судимы в Узбекистане. В последний раз их осудили за убийство человека. Они отбывали наказание в Джизакской области соседней республики, откуда совершили побег.

Известно, что они находятся в розыске в Узбекистане. Следствие по делу продолжается.