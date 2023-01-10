Бывшего внешнего управляющего «Кумтор Голд Компани» (КГК) Тенгиза Болтурука оставили под стражей до 10 марта. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

По их данным, такое решение принял Октябрьский райсуд Бишкека 29 декабря 2022 года. Болтурук будет содержаться в СИЗО ГКНБ.

Ранее, когда суд продлил меру пресечения Болтуруку до 10 января, его адвокат Кайсын Абакиров хотел обжаловать это решение в Бишкекском горсуде.

«У моего подзащитного серьезные проблемы со здоровьем — гипертоническая болезнь, проблемы с сердцем и артериальным давлением. На иждивении Тенгиза Болтурука трое несовершеннолетних детей. Я считаю, что необходимости содержать под стражей его нет», — говорил он.

Генпрокуратура задержала Болтурука 13 сентября 2022 года. Вместе с ним задержали специалиста по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиеву и директора управления финансов Рыспека Токтогулова.

Надзорный орган возбудил три уголовных дела по итогам проверки деятельности «Кумтора». По данным прокуратуры, компания нанесла государству ущерб на сумму около 1 млрд сомов.

15 сентября Октябрьский райсуд Бишкека водворил Болтурука в СИЗО ГКНБ на два месяца. Сам он на заседании суда назвал уголовное дело против него «полным абсурдом» и заявил, что не может отвечать за всех подчиненных.

Супруга Болтурука Ильмира Алпысбаева просила президента Садыра Жапарова отпустить Болтурука под домашний арест. Она говорила, что у ее мужа критическое состояние здоровья.

Внешнее управление на «Кумторе»

17 мая 2021 года власти Кыргызстана ввели на руднике Кумтор внешнее управление. Тогда правительство аргументировало это тем, что разработка месторождения канадской Centerra Gold Inc. представляет «угрозу жизни и здоровью граждан, а также экологии». Тогда же временным внешним управляющим «Кумтора» назначили Тенгиза Болтурука.

В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука, а позже – и на правительство Кыргызстана.

29 июля 2022 власти Кыргызстана объявили об окончательном переходе «Кумтора» Кыргызстану. Тем самым кыргызская сторона, по словам глав Кабмина Акылбека Жапарова, завершила «развод» с канадской Centerra Gold Inc. по проекту «Кумтор».

Уже 24 августа в Кабмине сообщили, что Болтурука отстранили от руководства «Кумтором». Это произошло после того, как Счетная палата проверила работу рудника и нашла там финансовые нарушения.

25 августа Кабмин снял внешнее управление на руднике. Новым президентом «Кумтор» назначили Алмаза Барыктабасова, а председателем правления — Болотбека Идирисова. Известно, что до назначения Барыктабасов был начальником отдела техобслуживания «Кумтора», а Идирисов генеральным менеджером компании.