В Бишкеке милиция 10 января задержала около 30 митингующих, вышедших на демонстрацию в поддержку активистов и политиков, арестованных по Кемпир-Абадскому делу. В основном на акцию вышли родственники и знакомые арестованных.

Митингующие планировали начать свой марш от здания МВД. Однако милиционеры еще до начала акции заявили, что митинговать у здания МВД — нельзя. Они назвали три причины: запрет на митинги везде, кроме сквера имени Горького, здание МВД — стратегический объект, возле здания должен был пройти строевой осмотр.

Демонстранты согласились провести митинг в сквере им. Горького и направились туда с плакатами в руках. На плакатах были напечатаны фотографии задержанных и призывы их отпустить. Милиционеры потребовали, чтобы митингующие убрали свои транспаранты.

Фото: Айдай Эркебаева / «Клооп» Фото: Айдай Эркебаева / «Клооп» Фото: Айдай Эркебаева / «Клооп» Фото: Айдай Эркебаева / «Клооп»

Когда демонстранты дошли до здания Верховного суда, милиционеры решили задержать всех митингующих. Задержанных увезли в РОВД Первомайского района в автозаказ, которые еще до начала митинга стояли у здания МВД.

Аресты из-за критики передачи Кемпир-Абада Узбекистану

В конце октября 2022 года были задержаны более 20 активистов, политиков и правозащитников, выступавших с критикой передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков. При этом, следственные действия практически не проводятся.

Все задержанные не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду. Протестуя против арестов, 19 человек объявили голодовку.

Они возложили ответственность за последствия голодовки лично на президента Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Позже почти все задержанные заявили о прекращении голодовки.

Задержания активистов и политиков уже осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.

Кроме этого адвокаты и юристы, которые защищают задержанных по Кемпир-Абадскому делу, неоднократно указывали на грубые нарушения при задержании фигурантов дела.

Президента Садыра Жапарова не раз просили освободить задержанных. Однако он заявил, что не может давать приказы об освобождении кого-либо. Он обвинил задержанных в подготовке госпереворота и заявил, что они занимались «очернением и ложью». Адвокаты арестованных раскритиковали интервью Садыра Жапарова, заявив, что он нарушает презумпцию невиновности, говоря о вине арестованных до решения суда.