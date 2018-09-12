Семья Айгерим (имя изменено) живет совсем неподалеку от водоочистных сооружений, которые построили в Караколе всего семь лет назад. Тем не менее у нее дома из-под крана течет мутная вода, очистить которую не может даже специальный фильтр.

Муж ежедневно покупает домой по пятнадцать литров воды — пить водопроводную семья боится.

«Я запрещаю детям пить эту воду даже после фильтра — от этой воды часто поносит, мы не пьем водопроводную воду вообще. Мы уже сколько раз обращались в местные органы — все равно вода грязная», — жалуется Айгерим.

Другая жительница Каракола Чолпон говорит, что воду из-под крана приходится не только фильтровать, но и кипятить. Она сетует, что из труб течет «грязная вода с песком», из-за которой сантехника постоянно ломается.

«Насадки фильтров меняем часто, вся сантехника забивается грязью, песком и приходит в негодность. Невозможно нормально искупаться, постирать белье. И самое удивительное — контролеры требуют заплатить за воду, как за кристально чистую», — говорит Чолпон. Другие каракольцы утверждают, что при очистке фильтров находили даже насекомых.

Реконструкция водопроводных труб не проводилась в Караколе с момента основания городского водоканала в 1950-ых. И только в 2011 году за счет швейцарского гранта построили водоочистные сооружения, потратив на них три года и больше 190 млн сомов. Но горожане говорят, что вода с тех пор не стала чище.

«Как только пойдет дождик, грязная вода течет из крана», — жалуются они.

Из кранов в Караколе течет мутная вода. Кадр из видео: Эдиль Байызбеков / Kloop.kg

«Немножко теряем качество»

Водоочистные сооружения находятся на окраине Каракола — это небольшие одноэтажные здания. Вода там проходит несколько этапов очистки и поступает горожанам. Вся система очистки автоматизирована, поэтому на сооружениях работают только два оператора и охранник.

Начальник водоочистных сооружений Мелис Балиев говорит, что питьевая вода становится мутной летом, потому что жители используют ее для полива — это увеличивает нагрузку на фильтры, которые рассчитаны на меньшие объемы работы.

Водоочистные сооружения Каракола. Кадр из видео: Эдиль Байызбеков / Kloop.kg

Об этом же говорит главный инженер Караколводоканала Мирлан Абылов — по его словам, 70 процентов жителей города вообще не обеспечены поливной водой, поэтому они поливают свои огороды питьевой.

«Нам приходится идти на встречу нашим жителям и разрешать им использовать питьевую воду для полива, но по идее так не положено.[…] В летний период потребление воды увеличивается до 40-45 тысяч кубометров в сутки. Изначально сооружения рассчитывались только на 20 тысяч кубометров. Когда мы работаем на количество, мы немножко теряем качество», — говорит он.

Абылов рассказывает, что при поддержке Азиатского банка развития в Караколе построили отстойник для очищения воды, но пока его не ввели в эксплуатацию. Тем не менее, утверждает он, воду в городе обеззараживают, поэтому она не опасна для здоровья:

«Вода сейчас немного грязная, но грязная только в смысле цвета. По бактериальным анализам у нас отклонений по предельно допустимым концентрациям не имеется».