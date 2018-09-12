«Вину признаю. — Частично? — Да». Как прошел первый суд над милиционерами по делу Бурулай

Бурулай Турдалы кызы погибла 28 мая из-за ножевых ранений, которые ей нанесли прямо в Жайылском отделении милиции. Журналистка «Клоопа» Айсымбат Токоева рассказывает, как прошло первое заседание суда над милиционерами этого отделения.

Жайылский районный суд в Кара-Балте, 10 часов утра 11 сентября. Зал заседания настолько мал, что семья погибшей Бурулай сидит бок о бок с подсудимыми — бывшими милиционерами местного ОВД.

Из-за опоздания одного из подсудимых и двух адвокатов суд начинается только через час. В 11 пятеро подсудимых и их адвокаты в сборе.

Потерпевшую сторону представляют не только родители Бурулай — Турдалы и Гульсара Кожоналиевы — но и ее старшие сестры.

Недоверие суду

В самом начале заседания адвокаты семьи Бурулай Назира Абдумуминова и Эсения Рамазанова выражают недоверие суду и прокуратуре — они опасаются необъективного разбирательства с их стороны и просят передать дело в Бишкек.

«Все обвиняемые, которые проходят по уголовному делу, проживают [в Жайылском районе] и работали в органах МВД на разных должностях», — объясняет Рамазанова.

Ее коллега добавляет, что во время следствия записи с камер видеонаблюдения в отделении милиции уничтожили.

«[Они] могли бы подтвердить причастность сотрудников милиции — возможно, не просто халатность, но и другие преступные действия», — поясняет Абдумуминова и добавляет, что отцу Бурулай, который живет в Бишкеке, тяжело добираться на суды в Кара-Балту из-за состояния здоровья.

Адвокаты бывших милиционеров просят отклонить эту просьбу.

«Сегодня первое заседание суда. Как вы можете заявлять о пристрастности судьи? [Подсудимые] работали в органах милиции — это не означает, что они будут контролировать прокурора или судью, — возмущается один из них, Урмат Чырмашев, и вдруг продолжает говорить о подзащитных с неожиданной стороны. — То, что они халатно относились, и то, что они уничтожили [записи] с видеокамер — это не относится к данному заявлению».

Судья Акылбекова, заслушав мнения всех сторон, объявляет перерыв и уходит в совещательную комнату. Адвокаты семьи Бурулай начинают обсуждать, что им делать в случае отказа. Их дискуссию слушает отец девушки, а ее мать нервно стучит по скамье в ожидании решения. Адвокаты подсудимых в это время разговаривают и смеются в курилке за стеной.

На раздумья у судьи уходит больше часа — вернувшись, она отклоняет ходатайство о передачи дела в Аламудунский районный суд Бишкека из-за недостаточных оснований.

Семья Бурулай и ее адвокаты возмущены — они снова говорят о недоверии судье и просят ее об отводе, но снова получают отказ.

Бурулай похитили для насильственного брака вечером 27 мая. Милиционеры остановили машину похитителя и вместе с жертвой доставили его в Жайылское ОВД. Там, как считает следствие, он и нанес ей смертельные раны ножом.

«Вину признаю»

Наконец, суд приступает к разбирательству.

Прокурор Турдумаматов зачитывает подсудимым обвинения: халатность и неисполнение своих должностных обязанностей, из-за чего обвиняемый в убийстве Марс Бодошов напал на Бурулай с ножом прямо в отделении милиции.

Судья спрашивает у подсудимых, признают ли они свою вину. Бывший следователь Эржан Кадышев признаваться отказывается. Иначе поступает его коллега, бывший младший инспектор Замир Айткожоев.

«Признаю», — говорит он.

«Частично?» — подсказывает судья.

«Ооба», — отвечает Айткожоев. («Ооба» — «да» по-кыргызски)

Вслед за ним свою вину признают Мирлан Макеев, Ильич Иманалиев и Замир Байтереков — тоже «частично».

После этого суд должен был допросить свидетелей, в числе которых и отец Бурулай, но адвокаты потерпевшей стороны попросили перенести заседание на другой день — из-за еще одного процесса в Бишкеке.

Стороны соглашаются продолжить 24 и 27 сентября.

Бурулай была младшей дочерью в семье и мечтала стать врачом. Смотрите и читайте историю ее похищения и убийства: