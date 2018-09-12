Сагынбаев сказал, что проверку Госэкотехинспекции проводила межведомственная группа, которая получила все доказательства о коррупции от Мамбеталиевой, однако итоги работы этой комиссии будут озвучены позже.

«Как только было опубликовано её видеообращение, мы сразу с нею переговорили, а позже она была принята на личный прием, на котором она обещала предоставить озвученные ею материалы», — сказал Сагынбаев.

Однако секретарь Совбеза не уточнил, в отношении кого именно подтвердились факты коррупции — до этого Мамбеталиева обвинила в коррупции статс-секретаря Таалая Асылбекова, руководителя кадрового отделения Самата Керимкулова и главу финотдела Гулькаир Жумашеву.

Разоблачение коррупции в Госэкотехинспекции

22 августа Мамбеталиева опубликовала в соцсетях пост с обвинениями в адрес руководства Госэкотехинспекции — по ее словам, ведомство «утопало в коррупции», а она лишилась работы из-за того, что «искала правду».

Мамбеталиева также утверждала, что после того, как она рассказала о коррупции в инспекции, ей начали поступать анонимные угрозы.

«[Угрозы поступают] не только по телефону. Вчера вечером, пока меня не было, трое мужчин приехали ко мне домой — у меня дома были дети и брат. Они [мужчины] около трех часов стояли возле моего двора», — рассказала она в интервью «Клоопу».

В Госэкотехиспекции заявили, что увольнение пресс-секретаря было законным, а также обвинили её в том, что она не сдала личный кабинет, автомобиль и осталась должна работодателю 200 тысяч сомов. Мамбеталиева, в свою очередь, настаивает, что отдел кадров, статс-секретарь и помощник директора инспекции отказались принимать у нее машину и кабинет.

«Я узнала [о долге в 200 тысяч сомов], когда внутренняя комиссия начала расследовать [деятельность инспекции]. Почему-то мне начали говорить, что я должна. Что потом хуже будет мне. Я сказала, что если я должна 200 тысяч, пускай меня тоже проверяют и наша внутренняя комиссия, и Генеральная прокуратура, и финансовая полиция», — заявила Мамбеталиева.

24 августа она опубликовала видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в котором попросила защиты для своей семьи и назвала коррупционеров поименно. 25 августа в администрации президента заявили, что обращение Мамбеталиевой изучит Совбез.