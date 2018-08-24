Бывший пресс-секретарь Госэкотехинспекции назвала имена коррупционеров в ведомстве и обратилась за защитой к президенту

Бывший пресс-секретарь Госэкотехинспекции Анара Мамбеталиева записала видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову и назвала имена троих человек, которых она обвиняет в коррупции. Помимо этого, она заявила, что ей угрожают и попросила у президента защиты.

Мамбеталиева назвала имена трех крупных чиновников Госэкотехинспекции, которые, по ее словам, «неправильно используют» государственные средства — это статс-секретарь Таалай Асылбеков, руководитель кадрового отделения Самат Керимкулов и глава финотдела Гулькаир Жумашева. В интервью журналисту Kloop.kg Мамбеталиева сказала, что у нее есть доказательства.

Она утверждает, что свидетелем нерационального использования государственных средств была не только она, но и инспектора Госэкотехинспекции. По ее словам, что после ее увольнения коллеги «испугались и отказались открыто об этом говорить».

Мамбеталиеву уволили со службы в середине августа, по итогам служебного расследования — оно началось после того, как пресс-секретарь вышла на работу с антикоррупционным плакатом. Девушка считает, что ее уволили незаконно и просит президента вернуть ее на прежнюю должность и проверить начальство на предмет коррупции.

Также девушка утверждает, что с тех пор, как она начала бороться с коррупцией в ведомстве, ей и ее близким стали угрожать.

«Уважаемый президент, с тех пор как я предупредила коррупционеров и сказала, что буду бороться с этим [коррупцией] до конца, проводятся меры, чтобы очернить меня. На сегодняшний день появилась опасность не только для меня, но и для моей семьи. Поэтому я вас прошу помочь мне обезопасить мою жизнь и жизнь моей семьи», — говорит Мамбеталиева в своем обращении.

В интервью журналисту Kloop.kg Анара Мамбеталиева подтвердила, что ее жизни угрожают.

«После видео-материала мне позвонили, сказали… [угрозы поступают] не только по телефону. Вчера вечером, пока меня не было, трое мужчин приехали ко мне домой – у меня дома были дети и брат. Они [мужчины] около трех часов стояли возле моего двора», — говорит она.

«Не сдала рабочий кабинет»

Госэкотехинспекция утверждает, что Мамбеталиева была уволена на законных основаниях из-за нарушения статьи «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», потому что устроила несанкционированную забастовку в рабочее время у приемной руководителя ведомства.

Также ведомство утверждает, что девушка «не сдала свой рабочий кабинет, служебную машину и отчетность перед бухгалтерией на сумму около 200 тысяч сомов». Мамбеталиева говорит, что не может сдать отчетность, пока Госэкотехинспекция не предоставит ей приказ об увольнении.

Бывший пресс-секретарь утверждает, что уже приходила в ведомство и пыталась сдать кабинет и машину, но ей сказали, чтобы она дождалась возвращения директора ведомства из-за границы. Отдел кадров, статс-секретарь и помощник директора отказались принимать у нее машину и кабинет.

Мамбеталиева не знает, откуда у нее появилась отчетность перед бухгалтерией на сумму в 200 тысяч сомов.

«Я узнала [о 200 тысячах сомов], когда внутренняя комиссия начала расследовать. Почему-то мне начали говорить, что я должна. Что потом хуже будет мне. Я сказала, что если я должна 200 тысяч, пускай меня тоже проверяют и наша внутренняя комиссия, и Генеральная прокуратура, и финансовая полиция», — говорит Мамбеталиева.

Соавтор: Рустам Халимов, Назгуль Доолоткелдиева