В Таджикистане отменили приговор журналисту и директору местной лиги КВН Хайрулло Мирсаидову. В июле его приговорили к 12 годам тюрьмы после обвинений в «растрате». До этого Мирсаидов обвинил в коррупции местного чиновника и пожаловался на него президенту.
Мирсаидов более 17 лет работает в Таджикистане журналистом в местных СМИ и периодически пишет для зарубежных изданий. Он также занимается развитием КВН и возглавляет местную лигу.
В 2017 году он обратился к управляющему делами молодежи и спорта Согдийской области Олиму Зохирзода с просьбой купить микрофоны для таджикских квнщиков, но чиновник ему отказал.
Мирсаидов заявил, что Зохирзода присвоил себе деньги предназначенные для покупки оборудования. Чиновник эти обвинения отверг и написал жалобу о клевете на журналиста.
После этого, Мирсаидов направил открытое письмо в администрацию президента Таджикистана Эмомали Рахмона с просьбой повлиять на ситуацию.
Спустя две недели после своего обращения, 5 декабря 2017 года Мирсаидов был арестован. Следователи предъявили ему обвинения в присвоении денег, подделке документов и ложном доносе. По словам самого Мирсаидова, следствие продолжалось полгода и два раза затягивалось.
11 июля 2018 года городской суд Худжанда признал Мирсаидова виновным в растрате 13,5 тысяч долларов, а также и по другим обвинениям. Его приговорили к 12 годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 13 тысяч долларов.
Государственный обвинитель Рауфхон Ализода на суде заявил, что Мирсаидов «незаконно» занимался организацией команды КВН. Сам Мирсаидов в своем последнем слове на суде заявил, что развивал КВН для улучшения имиджа Таджикистана.
«Я за свои труды не просил ни у кого ни должности, ни звания, ни денег», — заявил он.
#FreeKhayrullo
После приговора коллеги и друзья Мирсаидова начали акцию в интернете #FreeKhayrullo» — освободите Хайрулло.
Датский журналист Майкл Андерсен заявил, что акцию запустили специально, чтобы люди со всего мира смогли присылать свои фотографии в поддержку Мирсаидова.
«Мы начали ее спустя час после объявления решения суда вместе с двумя друзьями и коллегами Хайрулло», — сказал он.
В поддержку Мирсаидова выступили международные правозащитные организации. «Хьюман Райтс Вотч», Комитет защиты журналистов, «Фридом Хаус» осудили приговор Мирсаидову, назвав его «политически мотивированными» и призвали власти Таджикистана освободить его.
В поддержку журналиста также выступили и дипломатические миссии США, Германии, Великобритании и Франции в Душанбе, которые посчитали, что его приговор отражает отношение к свободе слова в стране.
В итоге, 22 августа Согдийский областной суд пересмотрел решение городского суда и освободил Мирсаидова в зале суда. Несмотря на оправдательный приговор, Мирсаидов должен выплатить государству около 8 тысяч долларов штрафа.
«Но исходя из того, что Хайрулло Мирсаидов провел за решеткой 9 месяцев, он должен лишь заплатить штраф», — сказал его адвокат.
Эксперт по Центральной Азии в «Хьюман Райтс Вотч» Стив Свердлоу назвал отмену приговора Мирсаидову «важным и беспрецедентным» для Таджикистана.
«Это один из первых политзаключенных, которого освободили из застенок СИЗО. Возможно, за этим последует освобождение других политзаключенных», — надеется он.
Сам Мирсаитов заявил, что собирается провести некоторое время с семьей, а затем обжалует свой приговор.
Соавтор: Камилла Садыкова