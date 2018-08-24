В Таджикистане отменили приговор журналисту и директору местной лиги КВН Хайрулло Мирсаидову. В июле его приговорили к 12 годам тюрьмы после обвинений в «растрате». До этого Мирсаидов обвинил в коррупции местного чиновника и пожаловался на него президенту.

Мирсаидов более 17 лет работает в Таджикистане журналистом в местных СМИ и периодически пишет для зарубежных изданий. Он также занимается развитием КВН и возглавляет местную лигу.

В 2017 году он обратился к управляющему делами молодежи и спорта Согдийской области Олиму Зохирзода с просьбой купить микрофоны для таджикских квнщиков, но чиновник ему отказал.

Мирсаидов заявил, что Зохирзода присвоил себе деньги предназначенные для покупки оборудования. Чиновник эти обвинения отверг и написал жалобу о клевете на журналиста.

После этого, Мирсаидов направил открытое письмо в администрацию президента Таджикистана Эмомали Рахмона с просьбой повлиять на ситуацию.

Спустя две недели после своего обращения, 5 декабря 2017 года Мирсаидов был арестован. Следователи предъявили ему обвинения в присвоении денег, подделке документов и ложном доносе. По словам самого Мирсаидова, следствие продолжалось полгода и два раза затягивалось.

11 июля 2018 года городской суд Худжанда признал Мирсаидова виновным в растрате 13,5 тысяч долларов, а также и по другим обвинениям. Его приговорили к 12 годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 13 тысяч долларов.

Государственный обвинитель Рауфхон Ализода на суде заявил, что Мирсаидов «незаконно» занимался организацией команды КВН. Сам Мирсаидов в своем последнем слове на суде заявил, что развивал КВН для улучшения имиджа Таджикистана.

«Я за свои труды не просил ни у кого ни должности, ни звания, ни денег», — заявил он.