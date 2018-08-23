23 августа кыргызская певица Самара Каримова набрала более 1 млн подписчиков в «Инстаграме» — она первая среди кыргызстанцев, кто преодолел эту отметку.

Это достижение она отметила постом в своём аккаунте, после чего о Каримовой написали СМИ, а пользовали стали поздравлять в соцсетях.

23 и 24 августа певица проведет вечеринки в Оше и Бишкеке в честь этого рекорда.

Гендиректор главного телеканала Кыргызстана — КТРК — Илим Карыпбеков написал в твиттере, что 1 млн подписчиков — это «показатель» и назвал Каримову «одной из влиятельных женщин страны».

В Инстамире зоны КР сегодня бум – первый миллионный пользователь. Что ни говори, но миллион подписчиков это показатель! Поздравляю Самару Каримову, вы одна из влиятельных женщин страны! pic.twitter.com/Ca4Pv3hINh — ilim karypbekov (@ilimkm) August 23, 2018

Редакция «Клоопа» изучила статистику инстаграма Самары Каримовой и выявила аномалии в поведении её подписчиков. В своём исследовании «Клооп» пользовался сервисами LiveDune и HypeAuditor.

Анализ инстаграма Каримовой через LiveDune показал, что в среднем каждый её пост лайкают 11 тысяч пользователей — это в два раза меньше, чем на других аккаунтах с 1 млн подписчиков, что может говорить о большом количестве «неживой» аудитории.

А сами лайки в постах Каримовой, согласно анализу LiveDune, «с большей вероятностью были накручены».

Если проанализировать посты Каримовой, то можно заметить, что количество лайков прибавляется не постепенно, а резким скачками по 5 тысяч.

В этом посту Каримовой таких скачков было два (синяя линия на графике):

В этом такой скачок был один:

В этом посту скачков по 5 тысяч тоже было два, и они происходили ночью:

Анализ инстаграма Каримовой через сервис HypeAuditor показал, что около 400 тысяч её подписчиков относятся к подозрительным аккаунтам.

Сама Каримова сказала журналисту «Клоопа», что ведет свой инстаграм сама и ничего не знает про накрутки.

«Когда я закидываю публикации после обеда или вечером, когда люди возвращаются с работы — лайков очень много […] Я думаю, люди не всегда активные в интернете. Они то заходят, то выходят, и поэтому ставят лайки, когда видят пост», — объяснила певица.

По ее словам, она часто общается со своими подписчиками через прямые эфиры. «У меня все подписчики активные», — говорит она.

В 2011 году Самара Каримова вышла замуж за директора Ошского драматического театра Асана Мансурова, а через два года стала выступать на кыргызской эстраде.

В 2017 году тогдашний министр культуры Туголбай Казаков назначил её на должность директора музея «Сулайман-Тоо». Но на следующий день Каримова отказалась от этой работы из-за критики в социальных сетях.

Осенью того же года президент Алмазбек Атамбаев присудил Каримовой звание заслуженной артистки Кыргызстана.

Соавторы: Эльвира Акимова, Назгуль Долоткельдиева

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