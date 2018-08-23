23 августа кыргызская певица Самара Каримова набрала более 1 млн подписчиков в «Инстаграме» — она первая среди кыргызстанцев, кто преодолел эту отметку.

😭😭😭 1М 🍋 😭😭😭 Баарыныздарга чон рахмат. Абдан кубанычтамын. Абдан толкундап турамын. Ар бириниздерге ыраазычылык билдиремин. Мени колдогон жалпы телевидение, радио, газета, журнал, сайттар,урматтуу журналисттер, менин жалпы кесиптештерим, менин суйуктуу куйормандарым, мени менен иштешкен жалпы жакшы адамдар( косметика, бутик, магазиндер, жеке бренд ээлери, инста блогерлер, жеке бизнес ээлери,сулуулук салондору) баарыныздарга ТААЗИМ!!! Ар бир ийгилигим сиздер учун. Бул 1000000 сиздер учун. Мекенибиз Кыргызстаныбыз оссун, онуксун миллиондор кобойо берсин. Сиздерди чексиз сыйлаймын!!! Бар болунуздар менин 10000000 досторум!!! #1🍋

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Это достижение она отметила постом в своём аккаунте, после чего о Каримовой написали СМИ, а пользовали стали поздравлять в соцсетях.

23 и 24 августа певица проведет вечеринки в Оше и Бишкеке в честь этого рекорда.

Гендиректор главного телеканала Кыргызстана — КТРК — Илим Карыпбеков написал в твиттере, что 1 млн подписчиков — это «показатель» и назвал Каримову «одной из влиятельных женщин страны».

Редакция «Клоопа» изучила статистику инстаграма Самары Каримовой и выявила аномалии в поведении её подписчиков. В своём исследовании «Клооп» пользовался сервисами LiveDune и HypeAuditor.

Анализ инстаграма Каримовой через LiveDune показал, что в среднем каждый её пост лайкают 11 тысяч пользователей — это в два раза меньше, чем на других аккаунтах с 1 млн подписчиков, что может говорить о большом количестве «неживой» аудитории.

А сами лайки в постах Каримовой, согласно анализу LiveDune, «с большей вероятностью были накручены».

Если проанализировать посты Каримовой, то можно заметить, что количество лайков прибавляется не постепенно, а резким скачками по 5 тысяч.

В этом посту Каримовой таких скачков было два (синяя линия на графике):

В этом такой скачок был один:

В этом посту скачков по 5 тысяч тоже было два, и они происходили ночью:

Анализ инстаграма Каримовой через сервис HypeAuditor показал, что около 400 тысяч её подписчиков относятся к подозрительным аккаунтам.

Сама Каримова сказала журналисту «Клоопа», что ведет свой инстаграм сама и ничего не знает про накрутки.

«Когда я закидываю публикации после обеда или вечером, когда люди возвращаются с работы — лайков очень много […] Я думаю, люди не всегда активные в интернете. Они то заходят, то выходят, и поэтому ставят лайки, когда видят пост», — объяснила певица.

По ее словам, она часто общается со своими подписчиками через прямые эфиры. «У меня все подписчики активные», — говорит она.

В 2011 году Самара Каримова вышла замуж за директора Ошского драматического театра Асана Мансурова, а через два года стала выступать на кыргызской эстраде.

В 2017 году тогдашний министр культуры Туголбай Казаков назначил её на должность директора музея «Сулайман-Тоо». Но на следующий день Каримова отказалась от этой работы из-за критики в социальных сетях.

Осенью того же года президент Алмазбек Атамбаев присудил Каримовой звание заслуженной артистки Кыргызстана.

Соавторы: Эльвира Акимова, Назгуль Долоткельдиева

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