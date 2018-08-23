Уже три года Алтынай живет вдвоем с бабушкой, чьей пенсии ни на что не хватает.

Девушка говорит, что жители ее села в Лейлекском районе Баткенской области постоянно уезжают на заработки за границу. Рабочих мест здесь не хватает, новые предприятия не открываются, а большинство работает за низкие зарплаты в госорганах.

Действительно, за последние 10 лет из Кыргызстана на работу за рубеж уезжают все больше людей. В одной только России на миграционном учёте состоит более 800 тысяч кыргызстанцев. Большая часть — трудовые мигранты. В 2017 году они перевели в Кыргызстан 2,5 млрд долларов США — это превышает расходы бюджета всей страны.

По доле денежных переводов мигрантов в ВВП Кыргызстан уже второй год занимает первое место в мире. В этом рейтинге он обогнал Таджикистан и полинезийское королевство Тонга.

Баткенская область, в которой живет Алтынай со своей бабушкой — беднейшая в стране. 40% ее населения живет за чертой бедности — у каждого из этих людей есть не больше 2600 сомов в месяц. Без денежных переводов от мигрантов процент таких людей в области достигнет устрашающих 60%.

На основе данных Нацстаткома «Клооп» составил рейтинг самых уязвимых областей — чем беднее регион, тем больше он зависит от переводов мигрантов. В первую очередь это касается Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей.

В Нацбанке говорят, что деньги мигрантов «помогают государству снять социальную напряженность», снижая рост безработицы и уровень бедности. Эксперт по миграции Эмиль Насритдинов считает, что таким образом государство уходит от ответственности: «Миграция просто помогает населению выживать, не умирать с голоду. Это все, что нужно для правительства — оно снимает с себя эту ответственность за население и перекладывает ее на мигрантов».

Деньги мигрантов проедаются

Денежные переводы действительно спасают бедных кыргызстанцев от голода, но не более того — основную часть этих средств попросту проедают. Об этом рассказывает и Алтынай: «[Покупаем] продукты, одежду. У меня есть сестра, студентка, она учится в Бишкеке, ей тоже пересылают. Копить деньги не получается. Бывает, я могу сэкономить одну-две тысячи сомов, но в основном все деньги уходят».

Нацбанк изучил данные опроса 2800 семей и выяснил, что три четверти кыргызстанцев тратят переводы мигрантов на потребительские товары — еду, одежду, предметы быта. На свадьбы же эти деньги тратят чаще, чем на образование или здоровье.

По словам Алтынай, многие семьи в Лейлеке не только живут на деньги мигрантов, но еще и берут кредиты, которые гасят за счет переводов: «В каждой семье по два-три микрокредита. Обычно берут кредиты на тои. В основном у нас свадьбы, гулянки. Некоторые берут на ремонт дома, а иногда на машину. […] Даже когда люди отсюда уезжают, они оформляют кредит на билет, покупают его, а здесь родственники потом выплачивают».