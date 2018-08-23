Пресс-секретарь Госэкотехинспекции призвала бороться с коррупцией среди её начальства. Через месяц её уволили

Мамбеталиева написала о своем увольнении 22 августа на странице в фейсбуке: «Ушла с должности по статье, по которой я не могу вернуться на госслужбу из-за того, что боролась с коррупционерами!»

Вместе с постом Мамбеталиева опубликовала фотографии, на которых она стоит в здании Госэкотехинспекции с плакатом против коррупции — на нем был написан призыв очистить инспекцию от сотрудников-коррупционеров.

По словам Мамбеталиевой, инспекция «утопает в коррупции», а она потеряла работу из-за того, что «искала правду». В инспекции пресс-секретарь работала с 2016 года.

Мамбеталиева сказала журналистам «Клоопа», что её уволили еще 15 августа — по её словам, она узнала об этом спустя неделю от других сотрудников пресс-службы, а не от начальства.

«Я узнала [о своем увольнении] только вчера, и мне даже никаких документов не предоставили. 16 и 17 августа я была в больнице, а мне никто ничего не говорил и не позвонил даже», — сказала она.

По словам Мамбеталиевой, фотографии с плакатом против коррупции были сделаны еще 11 июля. Она говорит, что в тот день предложила директору Госэкотехинспекции лозунг по борьбе с коррупцией, с которым он согласился.

Мамбеталиева говорит, что её также поддержали коллеги, которые просили назвать имена коррупционеров: «Среди них были имена начальников».

В интервью «Спутнику» Мамбеталиева сказала, что ей поступают угрозы физической расправы, но не сказала от кого именно. «Если мне обеспечат защиту, назову имена коррупционеров и представлю доказательства», — заявила она.

Замдиректора Госэкотехинспекции Расул Артыкбаев подтвердил увольнение Мамбеталиевой — по его словам, она была уволена по итогам служебного расследования, которое началось 11 июля, когда она пришла к директору.

«Была несанкционированная акция — забастовка с плакатом в здании Госэкотехинспекции. Затем создана комиссия, которая рассматривала вопрос об ее увольнении. […] По заключению комиссии она была уволена», — говорит Артыкбаев.

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев сказал журналисту «Клоопа», что пикет в здании инспекции со стороны его сотрудника может быть основанием для увольнения.