Технический сбой помешал выбрать подрядчика для проекта «Безопасный город»

Онлайн-аукцион прошел 23 августа — три компании подали свои заявки на участие в проекте «Безопасный город», но система не смогла в итоге определить победителя.

ГКИТиС оценил установку камер в Бишкеке в 2,5 млрд сомов — эти камеры будут фиксировать нарушения на дорогах, а подрядчик будет получать 240 сомов от каждого выплаченного штрафа.

Одну из заявок подал интернет-провайдер «Мегалайн» с суммой в более чем 50 млрд сомов, что превышает тендерную сумму в 20 раз.

Замглавы ГКИТиС Кубанычбек Шатемиров заявил после аукциона, что система портала госзакупок не показала победителя по «невыясненным причинам».

«Мы не можем сказать, что это — технический сбой или ошибка участника. Как только получим заключение [техоператоров], дополнительно вам сообщим», — сказал он.

Две другие компании, которые отправили заявки на участие в аукционе — «Кыргызтелеком» и «Концерн радиостроения “Вега”», но их заявки поступили без ценового предложения.

17 августа Шатемиров заявил, что «Безопасный город» запустится в конце 2018 года или в начале 2019 года, а полноценно вся система будет работать через 5 лет.

В 2018-2019 годах власти хотят установить камеры на 38 перекрестках Бишкека, а также на трассах Бишкек — аэропорт «Манас», Бишкек — Кемин, Бишкек — Чалдовар и Бишкек — КПП «Ак-Жол».

За пять лет от «Безопасного города» власти ожидают снижения смертности на дорогах, повышения сборов от штрафов (с 18 до 32 процентов) и снижение количества нарушений в два раза.