Замглавы Госкомитета информационных технологий и связи (ГКТиС) Кубаныч Шатемиров заявил, что проект «Безопасный город» запустится в конце 2018 года или в начале 2019 года, а полноценно вся система будет работать через 5 лет.
За 2018 и 2019 годы власти хотят установить камеры на 38 перекрестках в Бишкеке, а также на трассах Бишкек — аэропорт «Манас», Бишкек — Кемин, Бишкек — Чалдовар и Бишкек — КПП «Ак-Жол».
За пять лет от «Безопасного города» власти ожидают снижения смертности на дорогах, повышения сборов от штрафов (с 18 до 32 процентов) и снижение количества нарушений в два раза.
По словам Шатемирова, после фиксации нарушения камера будет отправлять данные о номере машины, месте и времени нарушения в режиме реального времени в Центр обработки данных.
«Правительством активно прорабатывается вопрос о создании мониторингового центра. Изучаются несколько площадок, и вот туда будет поступать вся информация, в том числе и о транспортном потоке», — сказал Шатемиров.
Он добавил, что каждый автоматический отчет о нарушении будут проверять сотрудники МВД, которые будут отслеживать все поступающие заявки на отсутствие механической ошибки.
«Там будут работать не менее 25 человек […] На анализ одного нарушения у специалиста уйдет около 30 секунд […] Водителю штрафной чек будет приходить в течение суток», — сказал он.
По словам замглавы ГКТиС, компания, которая установит камеры, будет получать по 240 сомов от каждого собранного штрафа. Ранее власти объявили тендер на 2,5 млрд сомов на запуск «Безопасного города». Шатемиров утверждает, что победителя выберут через аукцион по снижению цены.
Работа камер в тестовом режиме в Бишкеке
Шатемиров заявил, что за время теста четыре камеры на перекрестках Бишкека засняли более 2 млн автомашин и зафиксировали почти 114 тысяч нарушений. В начале августа правительство внести поправки в закон о правилах дорожного движения.
Таким образом, власти хотят подготовить водителей к запуску «Безопасного города». В поправках предложили изменить систему штрафов, а также ввести балльную систему — водитель, набравший в течение года 100 баллов, лишится прав на три месяца.
«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» повысится безопасность кыргызстанцев, а часть государственных услуг можно будет получать онлайн. От этого проекта власти ожидают снижения коррупции и повышение эффективности работы госорганов.
В январе 2018 года правительство Кыргызстана заключило контракт с китайской компанией «Хуавэй» об установке камер на улицах Бишкека, но несмотря на заявленные сроки, установка и запуск камер неоднократно переносились.
В результате власти объявили о расторжении соглашения с «Хуавэем» в одностороннем порядке. После этого в правительстве заявили, что запустят «Безопасный город» своими силами.
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