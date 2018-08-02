Вы заплатите 1000 сомов штрафа, если не включили поворотник на перекрестке (но только если поправки в закон примут).

Министерство юстиции предложило 25 июля изменить два кодекса и закон, которые касаются дорожного движения.

Эти изменения касаются запуска проекта «Безопасный город», суть которого в фиксации нарушений с помощью камер на дорогах.

Сама система работает в тестовом режиме с апреля — пока есть четыре камеры на перекрестках Бишкека, которые на июнь зафиксировали более 118 тысяч нарушений.

Если поправки примут, то в кодексах появятся новые штрафы и виды наказаний, а существующие станут еще жестче. К примеру, появится наказание в виде переобучения в автошколе и повторная сдача экзамена на водительские права.

Появится также система баллов — за каждое нарушение водитель будет получать баллы, и если в течение года водитель наберет 100 баллов, то его лишат водительских прав на три месяца.

Не пристегнули ремень безопасности — 5 баллов, нет водительских прав — 20 баллов. Сами баллы сгорают через год с момента начисления.

Среди предлагаемых наказаний — штраф за то, что не подал сигнал при повороте или перестройке (1000 сомов), и штраф за то, что не пропустил пешехода или велосипедиста (1500 сомов).

Велодорожка в южной части Бишкека возле парка «Победы». Фото: пресс-служба мэрии

Еще один штраф, который касается велосипедистов — если водитель будет ехать по велосипедной дорожке, то его будет ждать штраф в 2000 сомов.

Исходя из документации, некоторые штрафы будут автоматическими — то есть их будут фиксировать камеры.

Пока поправки обсуждаются только в виде идеи — они еще должны пройти несколько стадий одобрения: общественные слушания, три чтения в парламенте, подпись президента.

Полный текст возможных изменений вы можете прочитать здесь (осторожно, много канцелярщины и юридических терминов!)

«Безопасный город»

Власти обещают установить камеры в Бишкеке с 2011 года, но один из тендеров прошел с нарушениями, а по итогам второго продолжаются суды. В итоге результаты обоих тендеров отменили.

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом», над которой активно работал бывший премьер-министр Сапар Исаков и его команда. По задумке властей, с запуском «Умного города» повысится безопасность кыргызстанцев, а часть государственных услуг можно будет получать онлайн. От этого проекта власти ожидают снижения коррупции и повышение эффективности работы госорганов.

В январе 2018 года правительство Кыргызстана заключило контракт с китайской компанией «Хуавэй» об установке камер на улицах Бишкека, но несмотря на заявленные сроки, установка и запуск камер неоднократно переносились.

В результате власти объявили о расторжении соглашения с «Хуавэем» в одностороннем порядке. После этого в правительстве заявили, что запустят «Безопасный город» своими силами.

В июле 2018 года Госкомитет информационных технологий и связи объявил тендер на 2,5 млрд сомов на установку камер в Бишкеке, а также на трассах Бишкек — Ош, Бишкек — аэропорт «Манас», Бишкек — Кордай.

Соавтор: Эмиль Султаналиев