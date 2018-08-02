Обещания Суракматова на посту мэра Бишкека. Коротко

От
Айдай Эркебаева
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Кандидат в мэры Бишкека Азиз Суракматов. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

Единственный кандидат на должность мэра Бишкека Азиз Суракматов впервые кратко представил свою программу перед депутатами горкенеша. Если коротко: он хочет закончить ремонт дорог, посадить деревья и решить проблему маршруток.

Суракматов выступил перед депутатами фракции «Республика — Ата-Журт» 2 августа. В ходе беседы с ними возможный будущий мэр Бишкека заявил, что в случае своего избрания на должность он постарается решить следующие проблемы:

  • Закончить ремонт дорог Бишкека;
  • Решить вопрос маршруток;
  • Посадить 35-50 тысяч новых деревьев и кустарников;
  • Осветить магистральные дороги и благоустроить окраины города;
  • Решить вопрос нехватки школьных учебников на кыргызском языке;
  • Оборудовать городские поликлиники;
  • Сократить городские структуры, дублирующие друг друга.

Выборы мэра Бишкека пройдут 8 августа. До этого Суракматов получил единогласную поддержку от коалиции большинства Бишкекского горкенеша.

Спустя несколько дней после выдвижения Суракматова на должность мэра, некоторые активисты засомневались в его объективности — он связан с застройкой в городе. Его сестра Гульбара Суракматова владеет четырьмя строительными компаниями: «Елизавета», «Столица Строй», «Самолёт» и «Юрист Риэлт Строй».

Директор «Елизаветы» Нуржан Тынымсеитова состоит в БГК в качестве депутата от СДПК и, кроме «Елизаветы», она же руководит или руководила другими компаниями семьи Суракматовых: юридическим агентством «Слон» и компанией «Sphere KG».

Компания «Елизавета» построила несколько многоэтажных жилых домов и бизнес-центров в Бишкеке и сейчас строит жилой комплекс «Поларис Плюс».

Позже Суракматов заявил, что подумает, как избежать конфликта интересов, если станет мэром.

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