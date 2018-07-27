Председатель БГК Алмаз Кененбаев сказал журналистам «Клоопа», что Суракматов был единственным человеком при выборе кандидата на пост мэра. По словам Кененбаева, Суракматов «знает всю работу изнутри» благодаря своему опыту.

«Он работал в исполнительной ветви власти, и в представительно-коллегиальном органе. Я думаю, что он очень сплоченно проведет работу и с городским кенешем, и с мэрией. Он знает много проблем, как горожанин», — говорит председатель БГК.