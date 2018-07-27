Азиз Суракматов получил полную поддержку депутатов бишкекского горкенеша (БГК) при выдвижении на пост мэра. Однако кандидат связан со строительными компаниями, что вызывает противоречия и вопросы о конфликте интересов.
О Суракматове, как о потенциальном кандидате на пост мэра Бишкека, впервые стало известно из СМИ — издание «Кактус» сообщило об этом 16 июля, а через неделю коалиция БГК выдвинула его в качестве единого претендента.
Официальное выдвижение от коалиции означает, что Суракматова поддержало большинство депутатов, и скорее всего они изберут его мэром Бишкека.
Азиз Суракматов был депутатом парламента V созыва от «Ата-Журта», возглавлял БГК во времена свергнутого президента Курманбека Бакиева и работал в Бишкекглавархитектуре.
Председатель БГК Алмаз Кененбаев сказал журналистам «Клоопа», что Суракматов был единственным человеком при выборе кандидата на пост мэра. По словам Кененбаева, Суракматов «знает всю работу изнутри» благодаря своему опыту.
«Он работал в исполнительной ветви власти, и в представительно-коллегиальном органе. Я думаю, что он очень сплоченно проведет работу и с городским кенешем, и с мэрией. Он знает много проблем, как горожанин», — говорит председатель БГК.
Связи с застройкой
Сомнения в его объективности на посту мэра вызывает то, что Суракматов связан с застройкой — его сестра Гульбара Суракматова владеет четырьмя строительными компаниями: «Елизавета», «Столица Строй», «Самолёт» и «Юрист Риэлт Строй».
Основная компания из четверки — «Елизавета». Она построила несколько многоэтажных жилых домов и бизнес-центров в Бишкеке и сейчас строит жилой комплекс «Поларис Плюс».
Правозащитница Калича Умуралиева, которая занимается вопросами в сфере недвижимости, говорит, что с избранием Суракматова мэром Бишкека есть риски из-за его связей с «Елизаветой».
«Сейчас Суракматов — человек с двумя лицами. С одной стороны он строитель, который должен получить землю и разрешительные документы. А все это кто дает? Мэр. Именно он предоставляет землю и выдает документы и заказывает проект детальной планировки. Здесь стопроцентный конфликт интересов», — говорит она.
По словам Умуралиевой, депутаты БГК выберут мэра единогласно, потому что боятся роспуска горкенеша в случае неизбрания.
«У них выбор: сюда пойдешь — голову потеряешь, сюда пойдешь — коня потеряешь. Депутаты решаются на меньшие потери, то есть давайте коня потеряем, что там — нарушим принцип выборности», — говорит она.
Юрист Нурбек Токтакунов говорит, что с юридической точки зрения в выдвижении Суракматова нет ничего незаконного. Но, как говорит юрист, избрание мэра города — это политический выбор, и депутаты должны учитывать связи кандидата со строительными компаниями.
«Надо предполагать, что депутаты потребуют, чтобы он ушел из бизнеса или оставил его в доверительное управление. Но если депутаты изберут его, то они, конечно, ошибутся, потому что надо предполагать, что он будет использовать свою власть в личных интересах. Тем более, к этим строительным компаниям достаточно много претензий», — говорит Токтакунов.
Один из критиков Суракматова — депутат парламента Жанар Акаев. Он тоже сомневается в том, что выдвигать на пост мэра кандидата, связанного со строительными компаниями — хорошая идея.
«Как Суракматов, который в нарушении закона вырубал парки, строил дома вокруг стратегических объектов, может от всей души относится к Бишкеку? Знаем, что он закрыт для общественности и приближенный Бакиевых. Другие партии, которые избрались в горкенеш, почему вы так боитесь выдвинуть нормального кандидата? Прислушайтесь к голосу своих избирателей», — написал Акаев в фэйсбуке.
Депутат обратился к премьер-министру с просьбой выдвинуть собственного кандидата — «трудолюбивого» с «хорошим общественным мнением», а не «строительного магната».
«Хорош в бизнесе — хороший менеджер»
Директор «Елизаветы» Нуржан Тынымсеитова состоит в БГК в качестве депутата от СДПК и, кроме «Елизаветы», она же руководит или руководила другими компаниями семьи Суракматовых: юридическим агентством «Слон» и компанией «Sphere KG».
Депутат БГК от фракции «Республика — Ата-Журт» Канатбек Музуралиев сказал «Клоопу», что им известно, что Тынымсеитова — директор компании «Елизавета», но пока никаких выводов из этого они еще не могут сделать.
«Вот мэр Стамбула — миллионер. У него там рестораны, кафе, бизнес. Я могу сказать что-то, после того как встречусь с Суракматовым. Сможет ли он или нет, работать в качестве мэра», — говорит депутат.
По словам Музуралиева, их фракция еще не встречалась с кандидатом, потому что они находятся в оппозиции в горкенеше. Тем не менее, депутат считает, что после избрания Суракматова мэром Бишкека, можно дать ему время поработать.
«Перед тем, как говорить, что он сможет или не сможет, мы должны посмотреть на него. […] На следующей неделе мы планируем пригласить его на заседание фракции», — говорит он.
Председатель БГК Алмаз Кененбаев говорит, что ему неизвестно о строительном бизнесе Суракматовых, потому что он не видел учредительные документы компаний. Но, по его словам, если человек хорош в бизнесе — «значит он хороший менеджер».
«Думаю, что большому хозяйству как мэрия, тоже нужен хороший менеджер. Я считаю, что это хорошее качество […] Мы все время смотрим с плохой стороны, почему бы не посмотреть с хорошей стороны? Почему бы не посмотреть и не понять, что именно этот человек понимает изнутри», — предлагает Кененбаев.
Планы на Бишкек пока неизвестны
В интервью изданию 24.kg Суракматов сказал, что на встрече с депутатами «кратко рассказал программу и видение развития столицы» и пообещал тесно работать с городским кенешем.
«Чтобы развивать наш город, как сказали депутаты, не хватает финансов. Есть острая нехватка денежных средств. Чтобы решить этот вопрос, необходимо увеличить доходную часть городского бюджета. Нужно изыскать источники, создавать благоприятные условия для бизнеса, оптимизировать расходы, а также администрировать налоги», — сказал он.
Председатель БГК Алмаз Кененбаев говорит, что на встрече Суракматов предлагал изменения в правила землепользования и застройки, но какие именно — пока неизвестно.
По словам Кененбаева, в случае избрания Суракматов должен будет представить свою программу социально-экономического развития после назначения. До этого момента он будет работать по старой программе.
«С его стороны было предложение работать на основании принятой в октябре прошлого года программы, которую разработали и приняли в городском кенеше», — говорит председатель БГК.
Депутат горкенеша Рысбай Аматов от «Онугуу-Прогресса» также сказал журналистам «Клоопа», что на встрече с коалицией большинства Суракматов пообещал подготовить программу, но не назвал точного срока.
«Вот я сейчас в соцсетях читаю, что у него есть строительные компании, но как человеку давать какую-то оценку — это неэтично. Нужно смотреть по его работе, какую программу он предоставит», — говорит Аматов.
Сам Суракматов оказался недоступен для комментариев на момент написания материала, как и Нуржан Тынымсеитова, директор компании «Елизавета».
Необходимость в избрании мэра появилась после того, как предыдущий градоначальник Албек Ибраимов был снят с этой должности, а позже задержан спецслужбами по подозрению в коррупции.
Соавторы: Регина Им, Рустам Халимов.
В этом материале вы можете подробно прочитать то, что произошло с Ибраимовым за две недели — как он потерял свою власть в Бишкеке.