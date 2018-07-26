Фото: Самат Джумакадыров / RFE/RL

Коротко

13 июля. Депутаты горкенеша Бишкека проголосовали за отставку Ибраимова, сам чиновник назвал это решение «политическим заказом».

19 июля. Ибраимова арестовали — он будет под стражей до 21 августа.

20 июля. Адвокат Сергей Слесарев назвал арест Ибраимова «незаконным» — по его словам, обвинения предъявили по статье «Мошенничество», а дело не возбудили. В тот же день на сайте издания «Кактус» вышел материал об участке Ибраимова в селе Арашан. Как сообщает издание, площадь участка составляет примерно 50 гектаров.

23 июля. Ибраимову предъявили обвинение в коррупции.

Албек Ибраимов прошел путь от мэра до обвиняемого в коррупции за шесть дней. Рассказываем, как экс-мэр попал под арест и что этому предшествовало.

Подробно

Роковая пятница

Албек Ибраимов был последним высокопоставленным чиновником из команды экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который продолжал работать при Жээнбекове. Все изменилось в пятницу, 13 июля, когда депутаты горкенеша проголосовали за отставку Ибраимова. Увольнение мэра поддержали 40 депутатов: среди них не было ни одного, кто был бы против или воздержался.

Самого Ибраимова на заседании горкенеша не было — в это время он был в отпуске и отдыхал в горах. Но он, еще будучи мэром Бишкека, прокомментировал решение депутатов — он назвал его «политическим заказом» и заявил, что слишком поздно узнал о нем.

19 июля сотрудники ГКНБ задержали Ибраимова в его загородном доме как подозреваемого по уголовным делам, связанным с «ТНК Дастан» — заводом, где Ибраимов работал председателем правления в 2011 по 2012 год.

В ГКНБ тогда сказали, что Ибраимов «злостно игнорировал» требования следователей прийти на допрос и даже угрожал оказать вооруженное сопротивление, если его попытаются арестовать. 21 июля в интернете появилась аудиозапись, которая якобы доказывает это. Адвокат экс-мэра Сергей Слесарев назвал ее «провокацией».

Сейчас экс-мэр находится под арестом. По решению Первомайского райсуда Бишкека, он пробудет в заключении как минимум до 21 августа.

В каких уголовных делах фигурирует Ибраимов?

Дело первое. «Растрата имущества “ТНК Дастан”»

Это первое дело, по которому Албек Ибраимов получил официальное обвинение.

По данным следствия, Ибраимов причастен к завышению стоимости контракта между «ТНК Дастан» и ОсОО «Дастан Инжиниринг» в 2012 году. Стоимость контракта между компаниями составила $533 тысячи: на эти деньги «Дастан Инжиниринг» обязалась купить и доставить «ТНК Дастан» изделия оборонного назначения, но фактические траты компании по контракту составили $63 тысячи.

По данным ГКНБ, «Дастан Инжиниринг» приобрела необходимый товар по заниженной стоимости у украинской госкомпании, из-за чего «ТНК Дастан» понес ущерб в $470 тысяч.

«Ибраимов, будучи председателем правления “ТНК Дастан”, получил от поставщика в качестве вознаграждения денежные средства в размере $270 тысяч», — говорится в сообщении ГКНБ.

Дело второе. «Незаконная передача муниципальной земли»

Обвинения по этому делу Ибраимову предъявили 23 июля: его обвиняют в коррупции и незаконной передаче двух участков муниципальной земли в частную собственность. Общая площадь переданных участков составляет 5 гектар — они расположены в южной части Бишкека.

По мнению ГКНБ, Ибраимов, используя свое служебное положение, создал преступную схему: через нее муниципальные земли сначала оформлялись на подставных лиц, которые потом перепродавали участки по более высокой стоимости.

Фигурантами этого дела также проходят первый вице-мэр Ренат Макенов и начальник управления земельными ресурсами Урмат Мурзаканов — их задержали еще 6 июля.

Дело третье. «Продажа пансионата “Солнечный берег”»

Этот пансионат был собственностью «ТНК Дастан», а при Ибраимове его продали. Следствие считает, что из-за этого компания понесла ущерб на сумму свыше 152 млн сомов. Это единственное дело, по которому экс-мэру еще не предъявили официальные обвинения.

Работа на заводе «Дастан». Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

Что говорит защита Ибраимова?

Адвокат Сергей Слесарев считает задержание Ибраимова и ограничение его свободы незаконными.

«Мэр был мэром на момент задержания. Он находился в отпуске. И вообще, был дома. Следствие, нарушая процесс, пыталось посредством спецназа, большой группы органа дознания обеспечить принудительную явку в ГКНБ. При этом ГКНБ заявляет, что Албек Ибраимов скрывается от следствия. Если он находится дома, он же не скрывается?» — возмутился Слесарев в интервью изданию Kaktus.

Он считает, что дела против Ибраимова ведутся с нарушениями:

  • Экс-мэру предъявили обвинения по статье «Мошенничество», но уголовного дела против него по этой статье нет.
  • ГКНБ не имело права расследовать связь Ибраимова с растратой имущества «ТНК Дастан» — этим должны были заниматься финпол или МВД.
  • У ГКНБ нет веских доказательств, что Албек Ибраимов совершил инкриминируемые преступления, а значит, предъявляемые ему обвинения незаконны.

Слесарев уже обратился с жалобой в Бишкекский горсуд — он обжалует меру пресечения, назначенную Ибраимову районным судом.

Участок в Арашане

На фоне задержания Албека Ибраимова, пресса стала писать о том, что у него есть большой земельный участок в селе Арашан.

Его площадь составляет более 50 гектар, а информацию о том, что этот участок действительно принадлежит семье Ибраимова, журналистам издания подтвердила супруга бывшего чиновника.

Айнура Ибраимова рассказала журналистам, что большая часть земель используется в качестве сельхозугодий, а скупали ее у местных жителей.

«Сельчане продавали охотно, даже приходили сами. Покупать их начали примерно с 2008 года», — сказала Ибраимова журналистам издания «Кактус».

Вопросы бишкекчан к экс-мэру

Албек Ибраимов пробыл мэром Бишкека чуть больше двух лет. При нем городские власти начали ремонтировать дороги за счет грантовых средств Китая и расширять их — это сопровождалось массовой вырубкой деревьев в 2017 году.

Это вызвало негативную реакцию многих бишкекчан, из-за вырубки они даже дали мэру прозвище «Албек-дровосек».

В апреле 2018 года к Ибраимову и мэрии города вновь возникли вопросы, связанные с покупкой дорогих саженцев «Бишкекзеленхозом». Их в городе высадили осенью 2017 года: стоимость саженцев варьировалась от 4,5 до 9 тысяч сомов за штуку.

Журналист Булат Сатаркулов и активист Адиль Турдукулов рассказали об этих покупках в своем репортаже, в котором они утверждали, что в Кыргызстане такие же саженцы можно было купить во много десятков раз дешевле.

«Бишкекзеленхоз» объяснил эту дорогую покупку тем, что саженцы — это крупномеры. Они приживаются и вырастают до размеров взрослого дерева гораздо быстрее обычных, поэтому «Бишкекзеленхоз» высадил их — чтобы компенсировать массовую вырубку.

Вырубка деревьев на улице Токтоналиева летом 2017 года. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Еще один скандал, связанный с Ибраимовым, касается продажи земельного участка, который у жены экс-мэра Айнуры Ибраимовой купил экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Об этом в сентябре 2016 года говорил оппозиционный политик Омурбек Текебаев. По словам Текебаева, Атамбаев получил в подарок от Ибраимова 27,5 гектар земли, а через год Ибраимов стал мэром города.

В Госрегистре информацию о передаче земли опровергли. В ведомстве сообщили, что Атамбаев не получал от супруги Ибраимова 27,5 гектар в подарок, но купил у нее 2,7 гектара земли. За эту сделку, по данным Госрегистра, Атамбаев заплатил ей 33 млн сомов. Но сама Айнура Ибраимова купила этот участок за 24 млн.


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