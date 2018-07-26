На пост мэра Бишкека выдвинули бывшего депутата парламента Азиза Суракматова

Коалиция большинства Бишкекского горкенеша выдвинула на пост мэра Азиза Суракматова. Горкенеш выберет мэра города 8 августа.

Кандидатуру Суракматова выдвинули социал-демократы, и остальные фракции коалиции большинства поддержали его. Выборы бишкекского градоначальника пройдут 8 августа.

Пока Суракматов — единственный кандидат на пост мэра, своих кандидатов могут также предложить другие фракции горкенеша или премьер-министр до 31 июля.

Суракматов уже работал в мэрии на должности главы Бишкекглавархитектуры, кроме того он два года возглавлял Бишкекский горкенеш. В 2010 году Суракматов стал депутатом парламента V созыва от фракции «Ата Журт».

Предыдущего мэра Бишкека Албека Ибраимова отправили в отставку 19 июля — в тот же день, когда ГКНБ задержал его по подозрению в коррупции. Ибраимов проходит фигурантом трех уголовных дел, о которых вы можете прочитать здесь.

Он был последним из высокопоставленных чиновников, приближенных к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. До него с должностей ушли генпрокурор Индира Джолдубаева, глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев и премьер-министр Сапар Исаков. Последнего также обвинили в коррупции и заключили в СИЗО.