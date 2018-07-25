Райымбека Матраимова восстановили в должности зампредседателя таможенной службы — это произошло 25 июля по решению Первомайского суда Бишкека.
Решение судьи Алмаза Калыбаева вызвало негативную реакцию общественности — Матраимова, известного также как Раим-миллион, неоднократно обвиняли в коррупции и «серых схемах» в таможенной сфере.
Восстановление Матраимова происходит на фоне кампании по борьбе с коррупцией нового президента Сооронбая Жээнбекова. Пока эта борьба сопровождается в основном уголовным преследованием бывших однопартийцев Жээнбекова по СДПК — партии его предшественника Алмазбека Атамбаева.
Завкафедрой Международной и сравнительной политики АУЦА Медет Тюлегенов считает, что восстановление Матраимова привлечет внимание к президенту Сооронбаю Жээнбекову, потому что «решения судов в Кыргызстане не воспринимаются как решения судов».
«Жээнбекова будут оценивать по многим критериям, в частности по его отношению с Матраимовым — были разговоры о том, что он предоставлял определенные ресурсы для предвыборной кампании Жээнбекова», — говорит Тюлегенов.
По словам политолога, Жээнбеков с одной стороны должен будет показать, что борьба с коррупцией продолжается, но с другой — возможно, что ему будет необходима поддержка на парламентских выборах 2020 года. И в этом отношении семья Матраимовых считается влиятельной на юге Кыргызстана — и с точки зрения финансов, и с точки зрения авторитета.
«Сейчас у президента есть несколько вариантов — это делать какие-то определенные шаги как арест Матраимова за коррупцию или снова искать дымовые завесы. Пока непонятно, какие планы у президента на парламентскую кампанию, и откуда он собирается черпать ресурсы», — говорит Тюлегенов.
Преподаватель на кафедре политологии КРСУ Марат Казакпаев считает, что восстановление Матраимова ставит под сомнение бескомпромиссность президентской кампании по борьбе с коррупцией.
«В обществе очень негативно относятся к Райымбеку Матраимову, что даже его неофициальное имя — Раим-миллион. Против него даже не то, что дело не возбудили, а его еще восстановили в должности. Это, конечно же, не красит антикоррупционную политику, идет какая-то избирательность», — говорит эксперт.
Бывший спикер парламента и завкафедрой международных отношений КРСУ Зайнидин Курманов считает, что с юридической точки зрения в восстановлении Матраимова нет ничего неправильного, потому что само увольнение чиновника «было поспешным и неправильным».
«Увольнение Матраимова неправильно оформили. Если бы его тогда обвинили в коррупции, тогда сегодня суд бы принял другое решение. Но Матраимов сам обратился в суд, и его восстановили в должности. Но это не означает, что он себя обелил и очистил свое имя», — говорит Курманов.
По его мнению, пока в отношении Матраимова действует презумпция невиновности — он считается невиновным, пока против него нет доказанных фактов коррупции, оформленных в окончательное судебное решение.
«Его восстановили в правах, но ему еще предстоит побороться за свою репутацию. Где доказательства того, что он коррупционер, кроме того, что написано в газетах? Где обвинения? Где судебное решение?» — задается вопросами политолог.
«Серый кардинал»
Райымбек Матраимов впал в немилость в конце президентского срока Алмазбека Атамбаева, который после ухода с поста назвал чиновника «серым кардиналом» коррупционных схем в таможенной сфере.
В отношении влиятельного таможенника проводили расследование журналисты «Азаттыка», которые показали, насколько его реальные богатства и недвижимость не соответствуют официальной декларации о доходах.
В последний день президентского срока Атамбаева действующий на тот момент премьер-министр Сапар Исаков снял Матраимова с должности — причиной послужило «несоответствие политике руководства».
Именно эта формулировка позже помогла Матраимову восстановиться в должности, потому что заместитель председателя — это не политическая, а административная должность.
Сразу после решения суда в пользу Матраимова Атамбаев заявил, что вся кампания Жээнбекова по борьбе с коррупцией дискредитирована избирательным уголовным преследованием.
«Народу сегодня дали ясно понять, что независимо от того, вернется или не вернется Матраимов официально на должность в таможне, он и такие как он будут фактически управлять этой и другими бюджетообразующими структурами в стране», — заявил Атамбаев.
Само правительство близкого к Жээнбекову премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева пока еще не решило, что будет делать дальше — будет ли оно обжаловать решение суда или позволит Матраимову восстановиться в должности.
Сам Матраимов никак не прокомментировал ни своё восстановление в должности, ни реакцию на судебное решение со стороны общественности — заявление пока сделал только его брат, депутат СДПК Искендер Матраимов, который остался доволен решением суда.
«Он не занимает политическую должность, поэтому статья, по которой его уволили, была неправильной. Административные работники могут быть уволены на основании решения после проведенной проверки. Было неправильным, что они его сами уволили», — заявил он.