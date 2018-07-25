Завкафедрой Международной и сравнительной политики АУЦА Медет Тюлегенов считает, что восстановление Матраимова привлечет внимание к президенту Сооронбаю Жээнбекову, потому что «решения судов в Кыргызстане не воспринимаются как решения судов».

«Жээнбекова будут оценивать по многим критериям, в частности по его отношению с Матраимовым — были разговоры о том, что он предоставлял определенные ресурсы для предвыборной кампании Жээнбекова», — говорит Тюлегенов.