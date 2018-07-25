Подробно

Куда уходят ваши налоги с зарплаты?

Каждый работающий кыргызстанец обязан выплачивать налоги и страховые взносы в Социальный фонд. Это можно делать в обычном режиме, когда работник подписывает трудовой договор с организацией, или по упрощенной схеме — покупая патент и полис соцстрахования.

Независимо от того, по какой из этих схем вы платите налоги и взносы, 0,25% от вашей зарплаты уходит в Фонд оздоровления трудящихся (ФОТ). Если вы перестанете выплачивать эти деньги, то вас оштрафуют, так как эти взносы обязательны.

Это вызывает вопросы, потому что ФОТ — негосударственный фонд, в отличие от ФОМС и Пенсионного фонда, в которые каждый работающий налогоплательщик также платит взносы.

Кроме того, ФОТ — не самостоятельная организация. Он входит в структуру негосударственной Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК).

ФОТ тратит полученные деньги на покупку путевок в санатории-профилактории, которые принадлежат ФПК — «Голубой Иссык-Куль», «Ыссык-Ата», «Джалал-Абад» и так далее.