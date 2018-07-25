Каждый кыргызстанец, который работает и платит налоги, каждый месяц платит 0,25% от зарплаты в Фонд оздоровления трудящихся. Эти деньги уходят на путевки в санатории — их распределяют среди работающих граждан через профсоюзы. Все, кто заплатил взнос, имеют право на такую путевку, но зачастую даже не знают об этом.
Коротко
• Каждый трудящийся, который платит налоги государству, имеет право получить путевку в санаторий-профилакторий, чтобы пройти лечение или отдохнуть.
• Деньги на путевки выплачивают работодатели или сами трудящиеся. По закону, они обязаны отчислять 0,25% от зарплаты в Фонд оздоровления трудящихся (ФОТ), который затем распределяет путевки в санатории-профилактории через Федерацию профсоюзов Кыргызстана.
• Существование ФОТа вызывает споры. Депутаты, госорганы и бизнес-сообщество не раз поднимали вопросы о его ликвидации. Они считают, что существование Фонда оздоровления трудящихся противоречит закону, а сам он тратит полученные деньги непрозрачно.
• В Федерации профсоюзов считают, что ФОТ нельзя ликвидировать, пока в стране сохраняются самые низкие зарплаты по СНГ, а власти не могут отправлять трудящихся на отдых и оздоровление за счет госбюджета.
Подробно
Куда уходят ваши налоги с зарплаты?
Каждый работающий кыргызстанец обязан выплачивать налоги и страховые взносы в Социальный фонд. Это можно делать в обычном режиме, когда работник подписывает трудовой договор с организацией, или по упрощенной схеме — покупая патент и полис соцстрахования.
Независимо от того, по какой из этих схем вы платите налоги и взносы, 0,25% от вашей зарплаты уходит в Фонд оздоровления трудящихся (ФОТ). Если вы перестанете выплачивать эти деньги, то вас оштрафуют, так как эти взносы обязательны.
Это вызывает вопросы, потому что ФОТ — негосударственный фонд, в отличие от ФОМС и Пенсионного фонда, в которые каждый работающий налогоплательщик также платит взносы.
Кроме того, ФОТ — не самостоятельная организация. Он входит в структуру негосударственной Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК).
ФОТ тратит полученные деньги на покупку путевок в санатории-профилактории, которые принадлежат ФПК — «Голубой Иссык-Куль», «Ыссык-Ата», «Джалал-Абад» и так далее.
Сколько денег получает ФОТ?
Бюджет ФОТа каждый год утверждает парламент, а перечисляет ему деньги Социальный фонд, который и собирает все страховые взносы. В 2016 году бюджет ФОТа составил более 220 млн сомов, а в 2017 вырос до более 240 млн.
По данным Соцфонда, в период с июля 2010 по декабрь 2017 года ФПК получила через ФОТ 1,5 млрд сомов.
Средствами ФОТа распоряжается Федерация профсоюзов, и основная часть этих денег уходит на санаторно-курортное лечение и отдых трудящихся. Кроме того, около 1% бюджета фонда уходят на административные расходы.
Сам фонд оздоровления в своем нынешнем виде образовался в 2009 году по инициативе минфина и Федерации профсоюзов Кыргызстана. До этого — с 2005 года — правительство отправляло трудящихся на лечение в оздоровительные комплексы за счет государства. Но от этой схемы пришлось отказаться — в бюджете не хватало денег.
Дошло до того, что минфин предложил оплачивать путевки только для граждан, работающих в государственном секторе. Профсоюзы выступили против этого — тогда и решили собирать со всех трудящихся по 0,25% от их зарплаты и направлять эти деньги в ФОТ для приобретения путевок.
Вообще схема покупки путевок за счет отчислений трудящихся существует еще с 1993 года. Тогда сбором средств на оздоровление работающих граждан занимался Фонд соцстрахования при Соцфонде. Каждый работодатель и налогоплательщик был обязан отчислять в него 1% с зарплаты.
Кто может получить льготную путевку?
В основном сейчас путевки в санатории и профилактории распространяют среди членов профсоюзов — их в Кыргызстане более 700 тысяч. Однако не все трудящиеся в Кыргызстане состоят в профсоюзах.
ФОТ ежегодно выдает около 7 000 путевок в оздоровительные санатории. Получается, что на каждую путевку претендует около 100 человек, которые состоят в профсоюзах.
Тем не менее по словам завотделом оздоровления ФПК Гульнары Абдыбековой, право на льготную путевку, есть у всех трудящихся, которые платят налоги. Для этого необходимо написать заявление в федерацию, предоставить копию паспорта и справку с места работы.
«Если вы работаете в частной организации, то вам необходимо взять справку, что ваш работодатель платит налоги, включая 0,25% в Соцфонд. Для лечения в санатории или профилактории нужна выписка из медкарты», — объясняет Абдыбекова.
Однако, это еще не значит, что вы получите путевку, потому что в первую очередь в санатории отправляют:
• малообеспеченных или многодетных трудящихся (или членов их семей), которым нужно оздоровление;
• трудящихся с инвалидностью;
• детей с инвалидностью младше 18 лет;
• работающих пенсионеров.
Преподаватель экономики Ошского государственного университета Эркин Абдразаков и его жена неоднократно ездили по профсоюзной путевке в санаторий. В ее цену входит лечение и питание.
В прошлом году супруги съездили в санаторий «Голубой Иссык-Куль», разделив одну путевку на двоих. Абдразакова беспокоят больные суставы, поэтому он предоставляет в санаторий свою медицинскую карту. В пансионате он обычно проходит грязелечение, ингаляции, посещает соляные шахты и минеральные ванны.
«Путевка бесплатно не достается. Частично оплачиваю ее. Разную сумму в разные годы оплачивал — 3-4 тысячи сомов. Основную сумму платит профсоюз нашего вуза […] Если вы хотите дополнительные услуги получить — иглотерапию, фитобочки, массаж — то их обычно дают за отдельную плату», — говорит Абдразаков.
По его словам, сейчас 10-12-дневная путевка в «Голубой Иссык-Куль» обходится профсоюзу примерно в 26 тысяч сомов. Он считает, что качество пребывания и питания в санатории стали улучшаться — в сравнении с тем, что было 10 лет назад.
«Персонал тоже внимательный, потому что есть конкуренция. Видимо, повлияли Игры кочевников и очень большой наплыв иностранных туристов», — считает преподаватель.
В самом «Голубом Иссык-Куле» журналистам «Клоопа» сказали, что сутки пребывания в стандартном номере вместе с питанием и лечением обойдутся в две тысячи сомов.
Расходы ФОТа неподконтрольны
Из-за того, что ФОT некоммерческий, государство не может контролировать, куда и как тратятся деньги налогоплательщиков.
Согласно закону, профсоюзы, «не подотчетны и не подконтрольны органам госвласти, политпартиям и другим общественным объединениям».
Несмотря на то, что ФОТ получает деньги от Социального фонда, у последнего нет полномочий отслеживать траты организации.
«Социальный фонд не отслеживает использование средств Фонда оздоровления трудящихся, контроль за целевым использованием денежных средств осуществляет ФПК. Социальный фонд не имеет полномочий проводить проверки ФПК по средствам Фонда оздоровления трудящихся», — указано в ответе Соцфонда журналистам «Клоопа».
Единственный орган, который может проверять ФОТ — это Счетная палата, которая неоднократно сообщала о завышении цен на путевки и их неправильном распределении, а также нецелевом использовании денег.
К примеру, в отчете палаты за 2014 год говорится, что путевки выделялись трудящимся без медицинской карты и рекомендаций врачей. Иногда в санаториях отдыхали дети, которые не имели никакого отношения к тем, кто писал заявление для получения путевок.
Также аудиторы выявили, что Федерация профсоюзов не проверяла подготовленность детских санаториев к сезону и выделяла средства здравницам без заключения договоров.
Согласно аудиту, с октября 2011 по октябрь 2013 года ФПК потратила 6,1 млн сомов на зарплаты работников профсоюзов, которые не имеют отношения к Фонду оздоровления трудящихся.
В 2014 году необоснованную зарплату получали шесть сотрудников профсоюзов — ФПК потратила на них 1,4 млн. сомов. Среди тех, кто получал зарплату — советник председателя ФПК Темирбек Джаналиев и его водитель. ФПК также оплатила ремонт автомашины Джаналиева — на это потратили 153,2 тысячи сомов из бюджета фонда оздоровления.
«Можно констатировать, что в результате бесконтрольности, допущенной Федерацией профсоюзов Кыргызстана, […] выделенные средства на организацию отдыха детей из ФОТ использовались неэффективно и нерационально», — сказано в отчете Счетной палаты за 2014 год.
В 2015 году аудиторы выяснили, что при заключении договоров с оздоровительными детскими центрами имело место завышение стоимости путевок. Также путевки выделялись сотрудникам аппарата федерации, которые уже уволились.
Аудиторы вновь вынесли заключение, что федерация «неэффективно» использовала деньги, выделенные из ФОТа на оздоровление детей.
Необоснованные траты из ФОТа составили тогда 1,1 млн сомов — деньги потратили на транспортные расходы аппарата ФПК, выплату зарплат Джаналиеву, его водителю и содержание отдела технического труда.
«Аудитом установлено, что […] продолжается практика использования средств не по целевому назначению. Между тем, руководством ФПК в течение аудируемого периода продолжалось игнорирование замечаний и не в полном объеме принимались меры по их устранению», — говорится в отчете.
Аудит за 2016 год вновь выявил подобные нарушения. Согласно отчету, с одним и тем же центром составлялись договоры по разной цене, из-за чего «шел необоснованный и нерациональный перерасход средств ФОТа».
«Федерацией не контролируется правильность определения себестоимости путевок для взрослых и для детей, состояние материально-технической базы, готовности оздоровительных центров к летнему сезону, правильность определения стоимости путевок и система питания», — сказано в аудите за 2016 год.
Ликвидация ФОТа
Депутат парламента Дастан Бекешев, который выступает за расформирование ФОТа, считает, что, несмотря на постоянные проверки Счетной палаты, никаких последствий для руководителей ФПК не наступит.
«Следует отметить, что премьер-министр не сможет объявить даже выговор руководителю общественной организации — Федерации профсоюзов. К сожалению, в случае выявления финансовых нарушений сложно привлечь руководителей профсоюзов к административной или уголовной ответственности», — писал он в 2015 году на своем сайте.
Бекешев сказал в интервью журналистам «Клоопа», что выступает за ликвидацию ФОТа, потому что деньги оттуда идут не на оздоровление трудящихся, а на содержание санаториев, находящихся в собственности у ФПК.
«Профсоюзы получают деньги у людей [через ФОТ] и отправляют их в свои же пансионаты и санатории. При этом, [состояние] их ведомств не улучшается. Если грубо говорить, то они собирают деньги для того, чтобы поддерживать свои пансионаты, рекреационные курортные зоны», — говорит он.
Согласно аудитам Счетной палаты, более 40 процентов средств, которые зарабатывают пансионаты федерации, идут из Фонда оздоровления трудящихся.
По словам Бекешева, еще одна проблема в том, что профсоюзы становятся зависимыми от государства, потому что используют бюджетные деньги.
В целом, вопрос о расформировании ФОТа поднимался не единожды — как бизнес-сообществом, так и госорганами.
К примеру, министерство экономики в 2011 году выступало за упразднение Фонда оздоровления трудящихся. Тогда оно сообщало, что существования ФОТа противоречит законодательству.
Это противоречие существует и до сих пор. Согласно Бюджетному кодексу, госорганам запрещено создавать внебюджетные фонды, в которые поступают недобровольные пожертвования. А 0,25% от зарплаты — обязательный взнос, от которого вы не можете отказаться.
«Социальный фонд не имеет права расходовать собранные им страховые взносы на эти цели (оздоровление трудящихся) и формировать за счет средств государственного социального страхования какие-либо фонды», — говорится на сайте минэкономики.
В 2015 году правительство инициировало законопроект по ликвидации ФОТа, но тогда парламентарии не одобрили его.
Бизнес-сообщество выступает за закрытие фонда, потому что считает ФОТ «неэффективной структурой». Предприниматели объясняют, что взносы в фонд — это дополнительная финансовая нагрузка на бизнес и трудящихся.
«Нельзя накладывать бремя на всех трудящихся, всех кто работает, но не является членами этих профсоюзов и не получают от этого никакой выгоды. Каждый, кто получает зарплату, платит с этой суммы 0,25 %. Платят миллионы, а получает выгоду узкий круг лиц», — заявлял исполнительный директор «Палаты налоговых консультантов» Улук Кыдырбаев.
Эксперт по госуправлению Суйунбек Сырдыбаев также считает, что отчисления в фонд ложатся бременем на работодателя, а работник этих денег не видит и вряд ли когда воспользуется путевкой.
«Если государство ликвидирует Фонд оздоровления трудящихся, то профсоюзы останутся без огромного куска денег — более 200 млн сомов. Это огромные деньги, а они тратятся, в основном, только на ФПК и на их несчастные санатории», — считает он.
Что говорят в ФПК?
В Федерации профсоюзов считают, что существование Фонда оздоровления трудящихся «не противоречит никаким законам».
Советник председателя ФПК Темирбек Джаналиев объясняет, что государство не ликвидирует Фонд оздоровления трудящихся, потому что зарплата в Кыргызстане очень низкая.
«Людям надо отдыхать, оздоравливаться, отправлять детей в детские лагеря, оздоровительные центры. Поэтому у нас есть Фонд оздоровления трудящихся, а мы, профсоюзы, добиваемся, чтобы его не ликвидировали. Если [работодатели и государство] не могут обеспечить нормальные зарплаты, то пусть перечисляют 0,25% в Соцфонд, чтобы люди могли отдыхать, оздоравливаться», — считает Джаналиев.
Он также говорит, что у Федерации профсоюзов есть уникальная сеть санаториев-профилакториев по всему Кыргызстану, где можно пролечить болезни сердца, желудочно-кишечного тракта, сосудов и суставов. В частных здравницах, таких как «Кыргызское взморье» или «Аврора», цены на такие услуги в полтора-два раза выше.
По словам Джаналиева, ФОТ необходим Кыргызстану, потому что многие трудящиеся не могут накопить деньги и купить путевку в оздоровительный санаторий.
«Наши путевки дешевле, чем у частников, а это больший охват трудящихся. […] Нашим простым людям нужно просто приехать, искупаться, покушать, поспать и уехать. А в частных — очень дорого. Поэтому государство заинтересовано в нас», — говорит он.
По его словам, вопрос о ликвидации ФОТа поднимает только частный бизнес.
«Из-за ФОТа они теряют часть прибыли, поэтому они не заинтересованы. Но они забывают о том, что в Кыргызстане — самые низкие зарплаты в СНГ. […] У нас крайне низкий уровень жизни. Поэтому лишать возможности трудящихся и их детей отдыха — грешно», — считает Джаналиев.
Кроме того, объясняет он, у ФПК очень разветвленная структура, которая охватывает весь Кыргызстан, поэтому распределять путевки удобно именно через профсоюзы. Этим на бесплатной основе занимаются около 9 000 человек.
«Если бы государство решило взять распределение путевок на себя, то ему пришлось бы создавать отдельное министерство — с областными и региональными ведомствами. Половина бюджета ФОТа ушла бы на содержание этой структуры», — говорит Джаналиев.
Он добавляет, что только семь сотрудников отдела оздоровления ФПК получают зарплату из бюджета ФОТа, а путевки профсоюзы распространяют бесплатно.
Заведующая отделом оздоровления ФПК Гульнара Абдыбекова говорит, что федерация не завышала стоимость путевок в санатории, а все нарушения, которые нашла Счетная палата, «устранены».
«Мы ежеквартально сдаем отчет в Соцфонд. Мы пользовались [средствами из ФОТа для ремонта автомашины], но потом у нас была консультация, где нам сказали, что не положено. […] Pаз они сказали, что не положено, то мы возместили», — рассказывает Абдыбекова.
Соавтор: Эмиль Султаналиев