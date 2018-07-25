Тендер на сумму в более чем 2,5 млрд сомов объявил Госкомитет информационных технологий и связи. Все желающие компании могут подать заявки до 10 августа.

Власти хотят установить камеры не только на перекрестках Бишкека, но еще и на трассах Бишкек — Ош, Бишкек — аэропорт «Манас», а также Бишкек — Кордай.

Сейчас в Бишкеке работают четыре камеры, фиксирующие нарушения на дорогах. По словам вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, с апреля 2018 года аппаратура зафиксировала более 118 тысяч нарушений, однако водителям штрафы еще не приходят — система работает в тестовом режиме.

Власти обещают установить камеры на дорогах Кыргызстана еще с 2011 года, но один из тендеров прошел с нарушениями, а по второму продолжаются судебные тяжбы.

В январе 2018 года правительство Кыргызстана заключило контракт с китайской компанией «Хуавэй» об установке камер на улицах Бишкека, но запуск неоднократно переносился, а в итоге соглашение и вовсе расторгли.

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