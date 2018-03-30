Пять проблем, которые надо решить перед запуском «Умного города»

Кыргызские разработчики встретились с представителями правительства для обсуждения того, как должен выглядеть проект «Умный город». Пока что под ним подразумевается безопасность на дорогах. Мы понаблюдали за обсуждением и выписали пять проблем, о которых, возможно, не догадываются власти, но которые безумно важны.

Авторы колонки: Эльдияр Арыкбаев и Рустам Халимов

Встреча прошла 29 марта в Госкомитете по информационным технологиям и связям (ГКИТиС) — кыргызских разработчиков пригласили после того, как правительство отказалось сотрудничать с китайской компанией «Хуавэй» по «Умному городу» и заявило, что будет воплощать проект своими силами.

Со стороны правительства на собрании были представители ГКИТиС и замруководителя аппарата правительства Эдуард Турдалиев. Самих программистов было около 30 человек. Еще на встрече было несколько активистов, общественных деятелей и журналистов, включая Kloop.kg.

Рассказываем, как прошла встреча, и на какие пять проблем стоит обратить внимание властям перед тем, как запускать «Умный город».

Как должен выглядеть «Умный город»

На встрече представитель правительства заявил, что технического задания на создание проекта пока нет. По словам Турдалиева, правительство хочет в первую очередь решить проблему безопасности на дорогах.

Однако дорожная безопасность — это не единственное и возможно даже не самое главное в «Умных городах». Цифровые города включают в себя решение таких проблем как: загрязнение воздуха, инфраструктура, переработка отходов, занятость, госуправление, городская застройка, образование, уличная преступность.

Если кратко сформулировать, то «Умный город» должен повысить качество жизни и комфорта каждого жителя, а не только решать какую-то одну проблему как, например, безопасность на дорогах (которая, конечно, тоже очень важна).

Из выступления правительственных чиновников складывается ощущение, что речь идет в основном о решении проблемы дорожной безопасности. При этом объясняют они это сложным канцелярским языком, который плохо понимает обыватель.

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«Интеллектуальная и автоматизированная система и аппаратный комплекс, предназначенный для обеспечения дорожной и общественной безопасности, управления городской инфраструктурой и жизнедеятельности городов и других территорий в режиме реального времени».

Как собирать данные

Представители фонда «Городские инициативы», который занимается вопросами городского планирования, заявили на встрече, что в государственных структурах отсутствует единый формат сбора данных.

О каком «Умном городе» можно говорить, если данные о дорожно-транспортных происшествиях до сих пор собираются на языке «Паскаль», которым прогрессивное человечество пользовалось в 80-х годах прошлого века. Их нельзя выкачать ни в таблицы Excel, ни в какой-либо другой машиночитаемый формат.

Чтобы данные по ДТП можно было легко анализировать, они должны собираться по единому стандарту: например, место происшествия должно обозначаться не как «напротив мэрии», а с геокоординатами.

Для этого необязательно заставлять каждого инспектора милиции сдавать экзамен по определению геолокации, а можно выдать им планшеты, в которые они бы они заносили информацию о ДТП с автоматическим определением широты и долготы.

Как госорганы должны обмениваться данными

У каждого ДТП должен быть идентификационный номер, по которому будут записаны все его характеристики, такие как: время суток, марка и возраст машины, участники ДТП, количество пострадавших. Эти данные можно сочетать между собой и с данными других министерств, например, с вынесенными судебными решениями и наказаниями.

Собирая данные таким образом, мы сможем ответить на более сложные вопросы, например: В какое время суток и в каких местах больше всего попадают в аварию водители маршруток? В каких авариях гибнет большое количество пострадавших?

Данные — это не таблица в Excel, присланная во вложении по электронной почте. Это информация, которая поступает на государственный межведомственный портал открытых данных в режиме реального времени от инспектора, фиксирующего происшествие.

Как государству работать с частными компаниями

Из того, как проходила встреча, стало понятно, что каждая из сторон ожидает готового решения от другой. Если государство надеется, что идеи «Умного города» подскажут разработчики, то последние ждут технического задания, как они и привыкли работать.

При этом неплохо бы научиться говорить на одном языке, найдя золотую середину между государственным проектным языком и техническим описанием проекта.

Как должен отвечать за «Умный город»

Если ранее правительство говорило, что разработкой программного обеспечения будет заниматься ГРС, а тянуть оптоволоконные линии будет «Кыргызтелеком», то теперь не совсем понятно, как именно будут разделены обязанности: будут ли программисты работать совместно с государственными структурами, либо они будут подрядчиками на конкретных задачах, либо смогут предлагать и воплощать свои инициативы?

Пока нет централизованного органа, который берет на себя ответственность за исполнение. Например, во время встречи это было очевидно, когда разработчики спросили, кому высылать свои идеи и предложения, а со стороны правительства никто не ответил — тогда на себя эту роль взяла Кыргызского ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг, которая не входит в государство.

В общем, перед тем, как ставить умные светофоры и говорить о блокчейне, почините тротуары и снесите «Паскаль».