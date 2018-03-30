«Умный город» своими руками. Как прошла встреча правительства с кыргызскими программистами

От правительства на встрече присутствовал замруководителя его аппарата Эдуард Турдалиев. Он рассказал о видении того, каким должен быть проект «Умный город».

«“Умный город” должен отвечать на три вопроса: “Что происходит”, “Почему это происходит” и “Что произойдет”. Сейчас мы начинаем все с самого базового [уровня] — “Что происходит”», — заявил Турдалиев.