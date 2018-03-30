«Умный город» своими руками. Как прошла встреча правительства с кыргызскими программистами

29 марта в Госкомитете информационных технологий и связи прошла встреча между представителями IT-компаний и сотрудниками правительства, которые отвечают за запуск проекта «Умный город».
От правительства на встрече присутствовал замруководителя его аппарата Эдуард Турдалиев. Он рассказал о видении того, каким должен быть проект «Умный город».
«“Умный город” должен отвечать на три вопроса: “Что происходит”, “Почему это происходит” и “Что произойдет”. Сейчас мы начинаем все с самого базового [уровня] — “Что происходит”», — заявил Турдалиев.
По его словам, основная идея «Умного города» заключается в том, чтобы обезопасить людей на дорогах. Это станет первым этапом проекта.
«Вторым этапом будут “Умные светофоры”, которые дадут следующий рывок для безопасного города. А затем будут технологии общественного видеонаблюдения», — пояснил Турдалиев.
Он добавил, что когда «Умный город» запустится, то это повлечет за собой изменение законодательства.
«Если мы поставим камеру в общественном месте, то кто-то может подать в суд, сказать, что, ребята, вы за мной следите […] Когда мы говорим об этих данных, то моя личная позиция, что наше государство не делает ничего, что можно было бы скрывать от граждан», — заявил Турдалиев.
По его мнению, сейчас правительство рассматривает вариант управления «Умным городом» группой граждан, а не правоохранительными органами.
«В Москве при мэрии создан орган управления организации дорожного движения и туда входят гражданские люди, полностью. Те, кто хотят следить за другими, получают доступ туда через суд и так далее», — сказал он.
Турдалиев заявил, что на создание проектного плана по изучению дорожной ситуации в городе может уйти еще «пара лет».
«Через два года ситуация поменяется, родятся еще полмиллиона детей, и мы все опять переписываем. Вот, в принципе, все так и двигалось всегда. […] В “Умном городе” нет ничего, что фундаментировано и мы должны это исполнить. Мы будем экспериментировать», — сказал он.
Он привел в пример проект «Безопасного города» в Казахстане, но не указал в каком именно городе.
«По моей информации, они все переделывают в третий раз и каждый раз затраты. У нас есть шанс учесть эти ошибки и построить необходимую инфраструктуру», — пояснил Турдалиев.
Кто будет запускать «Умный город»
Некоторые из присутствующих выразили мысль, что до запуска «Умного города» правительству необходимо избавиться от «правового беспредела». Также разработчики сошлись во мнении, что правительству проще обратиться за готовым решением для запуска проекта, нежели создавать что-то свое.
«Почему бы не взять готовое решение? […] Мы — самая крупная компания в Бишкеке по разработке и мы бы за такое [за запуск “Умного города” с нуля] не взялись. Это годы опыта работы», — отметил один из участников встречи.
«А где в этом случае местная разработка, местное участие? Развитие компетенции?» — парировал Турдалиев.
Когда журналист Kloop.kg обратился к нему с вопросом о том, почему за запуск «Умного города» будет отвечать именно ГРС, «Кыргызтелеком» и мэрии Бишкека и Оша, а также о том, есть ли у этих ведомств специалисты и ресурсы на такой проект, Турдалиев перенаправил вопрос представителям ведомств.
«В качестве инфраструктуры, то без проблем, мы все обеспечим», — ответил сотрудник «Кыргызтелекома».
Турдалиев не сказал, рассматривалась ли возможность участия госведомств в запуске проекта до заключения контракта с китайской компанией «Хуавэй», объяснив, что он тогда не работал в правительстве.
По словам зампредседателя Госкомитета информационных технологий и связи Азамата Буржуева, система «Умный город» в Кыргызстане будет работать не только в Бишкеке, но также и в Оше и на трассах Бишкек — Ош, Бишкек — Чолпон-Ата и Бишкек — аэропорт «Манас».
Он добавил, что для запуска первого этапа системы вся нормативно-правовая база уже разрешает фиксировать нарушения с помощью камер.
«Как вы знаете, “письма счастья” уже приходят. Сейчас система МВД уже работает на въезде в авторынок “Азамат” и она фиксирует нарушения правил дорожного движения. Если нормативно-правовая база что-то позволяет, то мы будем это делать», — заявил Буржуев.
Глава компании NSP Эрмек Ниязов обратился к Турдалиеву с вопросом о том, кто будет ответственным за запуск «Умного города».
«В 2012 году [ответственным] было МВД, потом мэрия. Кто хотел, тот и занимался. Из-за этого происходит бардак. Но сейчас вы должны понять, с кем разговаривать и технологически, и финансово. Если у вас есть конкретное решение, то люди будут понимать компетенцию этого человека и что ему можно предлагать», — спросил Ниязов.
Турдалиев ответил, что власти утвердят единого оператора для закупки, поставки и оказания услуг по проекту «в течение пары недель» — на совете «Таза коом».
Ниязова это не убедило и он спросил Турдалиева о том, кого правительство назначит ответственным за запуск проекта.
«Есть два пути. Первый — создание одного юридического лица с определенными долями всех трех компаний. Второй — из трех компаний будет выбрана главная, которая будет привлекать остальных на договорной основе», — ответил чиновник.
В конце встречи некоторые из присутствующих объяснили правительственным чиновникам, что системы с видеонаблюдением и фиксацией нарушений создавались и запускались студентами вузов еще несколько лет назад. В ответ на это, чиновники попросили привлечь этих людей к технической консультации.